Görüşlerim

Türkiye partisi olmak demek, devlet menfaatını öncelemek demektir.

Buna muğayir her iş, ihanettir!

Hainlerin akıbetleri malümdür!

*

Bir ülke insanına yapılabilecek en büyük kötülük, idarecilerinin alternatifsizliğine onları mahkum etmektir.

İlkeleri uygulamada, vatandaşa hizmette A değil de B de olsa aynı şekilde çalışacaktır inancı zayıflıyorsa vatandaşta bu büyük bir perişanlıktır

Bu kimin işine gelir sorusundan başlanabilir!

*

ABD, İran'a gözdağı vermekten başka bir şey yapmaz, mevcut durum onların işine geliyor sonuçta ve İran da bir şey yapmaz, böyle bir ileri bir geri, devam ederler böyle!

*

Dünyada malı ve parayı biriktirerek, varlığı, insana ve sair mahlukata hizmete tahsis etmemek, saman çöpleri ile merdiven yapmaya benzer. O merdiven küçük bir kıvılcıma bakar ki, onunla yükselmeyi uman da, onunla beraber yanar...

*

Elindeki güç ile diğerinden kendini üstün bilip, malzemesiz, yandaşsız söyleyemeyeceğini, iktidar ile söyleyen ve başkaya söyletmeye çalışan niceler aynı tohumun artıklarıdır. Hayvan olmanın vazgeçilmez kaidesince bu hep böyledir. Güçlü gücünü bir yerlerden devşirmişse güç elinde kepaze ergeç olur.

Salladıkça şakırdatan, şakırdadıkça da sallatır.

Kendini din ile ifade edip, Allah'tan ırak yaşam süren muhafazakarların en başarılı oldukları alan bir güdücüsüz yapamamalarıdır, ama güdenin de zeki olması şarttır, öyle ki onu, onların güttükleri havasını onlara yaşatmalı ki düzen devran devam edebilsin.

*

Adaleti, saraylardan vicdanlara göç etmemiş toplumlarda, kim hakim ise kendinden olmayanı yasa ile susturup, hükmünü icrası kaçınılmazdır.

*

Bir müeyyide önerisi:

İnsan veya hayvana fark etmez, canavarca hislerle şiddet uygulayan, kötü muamele edenler, asla adli kontrol şartlarına sokulmadan, ilk iki senesi tek kişilik oda hapsi olmak kaydıyla, en az 5 yıl hapis cezası ile muhatap olmalı.

Arabasına köpeği bağlayarak hız yapıp, o canlıya eziyet eden de, engelli bir insana, veya çocuğa, kadına şiddet uygulayan da ayırt edilmeden bu müeyyide ile cezalandırılmalı ki bu ceza, kişiye yaptığının karşılığı, ödetici ceza anlamında değil, caydırıcı ve önleyici ceza mantığı dahilinde kurgulanmalıdır.

*

Paradan para kazanmak, kişinin zor durumundan yararlanarak ondan menfaat temin etmek, evet, İlahi mesajlarda yasaklanmış olmasına rağmen, Peygamber, bunu uygulamaya kalktı diye, kavminden bu işi tutanlarca, torunu ve tüm sülalesinin öldürülmesi ile intikam alanların koltuk altlarından ayrılmayanlar mı faizi ortadan kaldıracaklarmış?

Bir de buna katılımcı bankacılık, faizsiz bankacılık diye dini kılıf giydirenlerin aklı ile gidilse gidilse, ancak cehennemin dibine gidilir.

Çare belli, gerçekçi olmak, üretime, imalata, tarıma önem vermek, asalakları silkelenip, uzaklaştırmak, güçlü olmaktır.

*

Toptancılık algısı neden sakattır, söyleyeyim:

Sizi peşinden sürükler ve sonra, sizin takatınız tükenince, o, sizi bırakıp, yoluna devam eder, siz öteye gidemez, geriye de dönemezsiniz.

Bu sebeple hiç bir zaman toptan kabul ve red katarına takılmayın derim.

Tahkik ile taçlanmış iman güzeldir, ancak iman dahi toptan olunca, yanılgı üretir.

*

Din mevzusunda temel bakış açım Kur'an ve ondan önceki tüm İlahi mesajların hep ilke bazlı olmalarıdır, nazil oldukları kültürlerin algılayabilmeleri için, onlardan örnekleme olay ve anlatılarla ilkeler izah edilmiştir. Temel olan anlatı ve örneklemeler değil, ilkelerdir.

Arap örfü din değildir, öyledir inancının net sonucu, son 10 yılda üç kat artan kadın cinayetlerinde görülebilir.

Kadın hükümdarların devlet yönettiği bir kültüre, kadını mal gören bir algıyı, din budur diye dayatırsanız, bu algı daha beterini de yaptıracaktır.

Hazreti Peygamber, kızlarını diri diri toprağa gömen bir topluluğa, cennet analarınızın ayakları altındadır diyerek bir yön gösterdi, ama o topluluğun azgınları, Peygamberi takmadılar, kendi örflerini, Peygamberin getirdiği dine monte edip, Allah ile aldattılar.

Malı biliyor, bu sebeple diyor ki, ya benimsin, ya toprağın.

*

Rüyalar beklenti, korku, ümit, arzu, niyet belirteçleridir. İyi bir analizci, rüyasını anlatanın, esasen her bir haline, zaaf ve zayıflıklarına muttali olur. Rüyanızı anlattığınızda, kime, aslında neyi hibe ettiğinizi bilerek anlatın. Mailis Nalars Sarpust Yazıtları mö 3421