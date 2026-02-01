Görüşlerim

Bu dünyada dert ve sıkıntısız hayat süren tek bir insan dahi yoktur! Sadece cinsleri farklı!

Sabır sabır sabır!

*

Ortadoğu'da gavur nasıl bu kadar muktedir oldu?

Müslümanların İslam'dan nasipsizlikleri sebebiyle!

*

Her başıboş, delidolu akan suyun akıbeti bir çukura dolup, durulmaktır.

*

Sadakati Ebubekir'e, adaleti Ömer'e, edebi Osman'a, ilmi Ali'ye, Kudüs'ü Selahaddin'e, keşfi Piri Reis'e tahsisli sanan şarkist, kişiler ile kaim sandığı değerleri, kişilerin ölümleri ile sandukalara gömmeyi maharet bilir.

İnsanı kıymetlendiren değerler ile meşguliyetidir, insanlar değerlere kıymet katmazlar, onlarla alakadarlıkları ile kıymetlenirler.

*

Hormonlar, vücutta getir götür yapan hamallardır. Ağız tadı "yaşama isteği" yerinde olanları ayakta tutmaya, ağız tadını kaybetmişleri devirip, bir an önce moleküllerine ayırmaya gayret ederler. Stres anındaki baş ağrısı moleküllerinin parçalanması anında çıkan sesler nedenlidir.

*

Ara sıra adil olmak maharet değildir. Durmuş bir saat de günde iki kez doğruyu gösterir. Aslolan daim adil olmak ve adalat üzere sabit kalmayı başarabilmektir.

*

Avukatlık ve muhasebe hizmetleri ücretlerinde KDV %20'den en fazla, % 8'e ve hatta % 1'e çekilmelidir. Gerekçesi çok net bir talep bu: Hukuki ve mali hizmete, vatandaşın ulaşımını kolaylamak.

Bu görüşe katılan herkesin CİMER üzerinden Strateji Başkanlığına kendi adına bu görüşü iletmesini öneririm.

*

Başkalarının iyi-kötü algılarını sahiplendik hep ve arınmamızı istediler sürekli. Asıl kötülüğü böyle ettik kendimize. Bizi kendimizden sıyıranlar, kendilerini giydirdiler bize. Mailis Nalars Sarpust Yazıtları