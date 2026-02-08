Görüşlerim

Nedir günah, yazalım:

Günah, kalbi gıcırdatan şeydir diyor Aleyhisselam, başka bir şey demek sözü uzatmak olur.

Vicdanını yiyip bitirirken, başkalarının işitmesinden rahatsızlık duyduğun kabahattir, günah. Bu kadar kolay fark olunan bir şeydir yani.

Bu dünyada müslüman kişinin tek gayesi iyi insan olmak ve iyi insan yetiştirmek olmalıdır. Liyakat adaletin kilididir. Liyakatı gözetmeyen iki dünyasını berbat, gözeten ise abad eder.

İyi insan olmak iyi ahlak iledir. İyi ahlak, sahih vicdan iledir.

Üstünlük, Allah indinde takva iledir ve takva ise Allah'a saygıdan ibarettir.

*

Dünyanın en zelil insanı, ihtiyaç sahibinin işini görüp, bununla, onu kendine teşekkür ve takdire zorlayandır. Gerçi daha zelili de yok değil, verdiği kişiyi taciz eden, daha alçaktır.

Tüm sakatlıklar insandaki tanrılık öykünmeleri kökenlidir.

*

Dünyada öyle yaşamak lazım ki, öldükten sonra, ahiret alemi olmasa da, kişinin, yaşadığı hayattan pişmanlık duymadan, kendinden razı olarak gözlerini kapatması aslolan olmalıdır.

*

Sevdiğini iddia ettiğinde, görmeyi ummadığın bir şeyi gördüğünde, ondan uzaklaşıyorsan eğer, o diye bir şey yok demektir. Seni gidi kendini sever, kendine öper seni.

*

Şark insanına mahsus bir meziyet yazalım:

Dün zayıfken kınadığı ile bugün güçlü iken kınanmak.

Başka bir meziyet de şudur: Kendini idareden aciz şark insanı, kurum kuruluşları, devleti ve alemi idare etmeye pek bir heveslidir.

*

İnsan doğmak elinde değildi; fakat insan kalabilmek tamamen gayretinin mahsulü olacaktır.

*

ABD Türk tersanelerinde kendine savaş gemisi yaptırmak istiyormuş!

Bunu kabul ahmaklıktır!

Öncelikle parasını vermez, dahası sana lazım olanın yapımını böylece engeller!

Dahası o gemileri sana ve dostlarına karşı kullanır!