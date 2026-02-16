Görüşlerim

Rahmetli Üstaz İsmail Çetin rahimehullah Amerika paramparça olacak derdi, bendeniz de derim ki: İstikbalde Türkiye, Ermenistan, Yunanistan, Suriye, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Kuveyt, Katar, Gürcistan ittifakı ile güçlü bir bölgesel güç olunacaktır.

*

Allah'ın Muradı ilk Peygamberden son Peygambere kadar hiç değişmedi, ilkeler ortada.

Hazreti Peygamber âhirete göçer göçmez başlayan ve bu güne kadar yıkayıp, allanıp pullanıp, kokular sürülerek canlı imişcesine sunumlanan İslam kılıklı Arapçılık, buradan öteye artık taşınası değildir.

Ya Allah Muradına dönülür, ya da çok sürmez siyasal dinciliğin de helvası karılır. Net.

Dindarlar arasında gaz çıkarınca abdest almanın tabii görüldüğü gibi, yalan söylendiğinde, gıybet, dedikodu yapıldığında da tevbe etmeden, hakkına girilenden özür dilenmeden hayata devam etmenin kerih görülmesi yaygınlaşmadan, din, oturmaz toplum vicdanında.

*

Bugün devlet yetkilileri en üst perdeden ya yanımızda ya da karşımızda olun diyorlar. Amerika ve içimizdeki Amerika, İngiliz muhipleri bu durumdan hiç hoşnut değiller. . Onlar günü savuşturunca bela da savuşur kafası ile 40lardan beri bu sıkıntıyı başımıza saran zihniyet sonuçta. Ülke bölünse de rahatlasak kafası ile çene yapıyorlar. Milli eğitim müfredatını Amerikalılara teslim ettikleri günden bu yana, nereden çıkıyor bu aklı başında nesiller diye de kafalarını yiyorlar bu arada. Hoş tek suçlu onlar mı? Hala milli bir eğitim müfredatı kurgulayamayan muhafazakar iktidar dönemlerinde kafalarına silah mı dayadılar diyenler de yok değil.

*

İnsanı insan kılan idrak imiş ve insanı insanlıktan eden de...

Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesi...

Bile bile yanlışı tercih edebilmenin ete kemiğe bürünmüşlüğü, insan.

"Doğru bu" diye direttiğinin yanlışlığına pay bırakmamayı tekeline alan varlık da...

Yok yok olmaz.

Bin nesil geçse aynı tas aynı hamam.

Bir yanda kurtarılmayı bekleyen filozof mukallidi hamakat ehli...

Diğer yanda "hizmetinizdeyim" perdesi ardında ahmaklara değirmenine su taşıtan kurtarıcı bozuntuları.

Daha çok yolun var defolu varlık...

İnsan anılmak ile insan olmak arasındaki fark kadar...

