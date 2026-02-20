Görüşlerim

Yaşamında zorluklar olanlara özel paylaşımımdır:

Madem ölene kadar yaşamaya mecburuz ve mücadele ile yaşam kalitesini artırabilmek de mümkün. 10 küsür yıldır sağ felcim ve epilepsi hastasıyım felç sonrası, kovit geçirmem akabinde, bir de bacak ağrısı problemi eklendi, ama hiç bırakmadım elhamdülillah, bırakmayın. Fiziksel olarak çoğu insandan eksik olsam da, ruhen kendimi çok imtiyazlı görüyorum. Yaşatılıyorum diye bakıyorum mevzuya. Hakka hizmet ile meşgulüm şükür. Yüce Allah hepimize acil ve tam şifalar, dayanma gücü ihsan eylesin amin.

*

Yandaş sever, adam seçer, ona buna ayar verir, hüküm vermeye bayılır, ırkdaşlık, ideolojik paydaşlık, klan, kabile, memleket mavraları ile gönlü beyni uyuşmuş, tanrısının sırtına binip, dünyası için onu dehleyen, gözünü kan ve kin bürümüş, vırt zırt ile kafayı sıyırmış, sevimsiz, sürekli şüpheci, güvensiz, saldırgan, zora gelince sıvışan kimi gördü isem, hepsinin ortak özelliği yaşamayı becerememenin sıkıntısından sıkıntı çıkarmaya programlı olmalarıdır.

*

Yaza doğru gözünüze ilişecek. Helal tatil diyorlar, bir otel reklamı yapacaklar. Kadın erkek ayrı spa vurgusu ve sanatçılar da olacak tanıtımda. Muhafazakar zenginlerimize yurdum otelcileri gayet güzel hizmetler sunuyorlar. Kedi de varsa kaçırmasınlar.

Evet böyle bir taife de türedi ve bunların kahır ekserisi işçisine asgari ücret verir, vergiden kısar, zekâtlarını hak sahiplerine değil, derneklere, vakıflara törenle verirler.

Içimizdeki fakir fukara, garip gureba, yaşlı, mazlum ve tabiattaki nebatat hayvanatın hürmetine nefes alıp veriyoruz bunca zulme ve nisyana rağmen.

*

Yarına taşıdığımız ne kadar çok işimiz var, ama bize bir yarın var mı, bilemiyoruz. Şu anı ve anın gereklerini ihmal etmeden yaşamak değil mi, aslında yaşam?

Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Ya Rabbi! Ben pişmanım! Yapmış olduğum tüm günahlarımdan... Keşke yapmasaydım... İnşaAllah bir daha yapmayacağım!

Tevbeyi algılamamı kelimelere dökmek istedim:

"Hata yaptım, Azametine karşı saygısızlık ettim, bağışlamanı talep ediyorum Rabbim, yaptığım haltı tekrarlamama niyet ve istidadım var, beni muvaffak eyle." Bu dil ve kalp uyumu ile olan ki yetmez, aslolan, yaşarken, yapılan tercihleme ile ortaya konandır.

İyi insan olmak ve iyiliği baz alarak hayatı sürdürme meylidir, esas tevbe.

Fiili uygulama, şuur ile uyum göstermeli, yaptığı doğruya dair irade, riya, kibir ve enaniyetten korunmalı.

Kanaat ve itikadımca tevbe budur.

