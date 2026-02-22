Görüşlerim

Siyonizmin hizmetindeki batı, İran'a atom bombası atsa, bir tane de buraya atmalılar diyecek epstein kafalı haz ve güç düşkünleri ülkemde yok diyememek çok acı maalesef!

*

Bu gün iktidara küfretme, çelme takma günü değildir, güçlü Türkiye için destek verme, yol açma günüdür

Sosyal medyada çok laf dolaşıyor aleyhte, ama dert paylaşma yok atıp tutanlarda.

Bunlar da elbette unuturmaz. Sıkıntı büyük, Allah derde derman derdinde olan herkese yardımcı olsun. Amin

*

Türkiye'de reklamlarda sürekli al al al teması hakim, imkan var yok önemli değil,sen yeter ki al!

Bunun tahribatına ekonomi mi dayanır!

*

Kendini kimsenin onu bunaltamayacağı kadar bunaltabilen birine acımak, acımasızlıktır. Kangren olmuş bir organı okşayan mı, kesen mi merhametlidir sorgusunca, böylesi birini bunaltısından kurtarma arzunuz varsa, dibine girmemenizi tavsiye ederim. Dalarsanız alemine, o sizi -üstelik elinde olmadan çoğu zaman- şebek yapar, siz de sonranızda eşekliğinizle başbaşa kalırsınız. Kendine acıma duygusundan; ya da saygıdan mahrum birine en doğru tavır, gerçeği ile yüzleştirmektir onu.

Yaşamı kendine zehir edenlerin, başkalara mutluluk kaynağı olması saçmalık olur. Tabi ki insan bazen saçmalar ve mutlu hisseder hatta yaptığıyla; ama saçmalıktan uzun süreli mutluluk çıkmaz, hatta en güzel yerinde ayak kaydırır . Makul duruş iyidir. Örneğin canın istediği için yaparsın, bunu sen yapmışındır, sen sen olduğun içindir ve içini yersin onun, hazmedersin. Birinin dolmuşu, dolduruşu, etkisi ile yaptığında yaptığını, onu kusarsın er geç.

*

Yasa mantalitesini bu milletin mayası ile ilişiklendirmeden, ceddinin töresini hayata geçirmeden ne huzur bulur bu millet, ne de suç azalır. Din ahkamı demiyorum, milli töre diyorum. Çünkü dini bölük pürçük ettiler ve her yapıyı, gayrını hatada bilir kıldılar. Şu saatten sonra, din şemsiyesi altında cem olmak muhaldir. Ancak bu millet kendi öz ananesine sahip çıkar ise, Allah'ın izni ve yardımı ile tüm dünyaya huzur vesilesi olabilir. Zira bu millet, adaleti dnasına işlemiş, zulüm etmekten sakınmış bir millettir ve İslamı en iyi anlamak ve yaşamak da bu milletin ceddine nasip olmuştur. Bu sebeple milli töreye dönmek demek, iyi insan olmak davasına dönmek demektir.

*

İtikadımca, kendi gibi inanmayanların kızını, karısını cariye, malını yağma, canını caiz görenler yeryüzünden kazınmadıkça ki bunlar bir dine inandıklarını söyleseler de özde sadece nefslerine tapınıyorlar, huzur, insanlığa haramdır.

İslamın dünyevi iktidar, servet, şehvet davasına malzeme edilemeyeceği günleri görmeden Rabbim canımı almasın diye dua edemiyorum, zira ömrümün buna yetmeyeceğini düşünüyorum, bu sebeple Rabbimden, benim ve evlatlarımın, akrabalarımın, dostlarımın, iyi insanların bu gafletten uzak, Rızası yönünde bir hayat yaşamamızı niyaz ediyorum.

*

Haberi şöyle sunuyorlar: Sevdiği kızı vermeyince evini bastı, herkesi öldürdü. Şarkıda da diyor ki: Ya benimsin, ya toprağın.

Diyeceğim o ki: Ortada bir sevgi olayı yok. Nefs meselesi mevzu. Malı bilip, malı ile ilgili tasarruf ehliyetine sahip olduğu kanaati var. Hukuka gelene kadar halledilmesi gereken çok şey var.

Eğitim sistemimiz, ev, okul yanlış üstü yanlış.

*

Tevbeyi algılamamı kelimelere dökmek istedim:

"Hata yaptım, Azametine karşı saygısızlık ettim, bağışlamanı talep ediyorum Rabbim, yaptığım haltı tekrarlamama niyet ve istidadım var, beni muvaffak eyle." Bu dil ve kalp uyumu ile olan ki yetmez, aslolan, yaşarken, yapılan tercihleme ile ortaya konandır.

İyi insan olmak ve iyiliği baz alarak hayatı sürdürme meylidir, esas tevbe.

Fiili uygulama, şuur ile uyum göstermeli, yaptığı doğruya dair irade, riya, kibir ve enaniyetten korunmalı.

Kanaat ve itikadımca tevbe budur.

*

Allah milli sanayii için gayret gösteren herkesi esirgesin, başarılı kılsın. Amin

Kara, deniz ve hava, ötesi uzay silahlı güç gayretlerimizi başarılarla taçlandırsın. Amin