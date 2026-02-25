Görüşlerim

Araba başta olmak üzere teknoloji ihtiva eden tüm ürünlerde kullanılan çhipleri ve yazılımları biz üretmek zorundayız.

*

Binaları kayalar üzerine dikmek mümkün değil ise, ovaya yapılan binanın altına, sarsıntıyı emen sistem kurulmadan asla yapım izni verilmemelidir.

*

Hayatında hiç ticaret yapmamıştan ticaret mahkemesi hakimi, bekardan aile mahkemesi hakimi olmaz. Suç ve suçluya dair sokak, mahalle görgüsü, entelektüel birikimi olmayandan da ceza mahkemesi hakimi olarak doğru yargı beklemek kuruntudur.

*

Hamaney İran'ın atom bombası yapmasına izin vermiyor ve ABD ise rejim değişikliği istiyor!

Artık kim, ne anlarda!

*

Ölmeden önce ölmek demek:

Nefsin arzularından, heves, kaygı ve korkulardan sıyrılmak ve yaşamı idame etmede ruha dizginleri bırakmak demektir.

*

Sağ elle sol elle yemişin yememişin, o senin kültürünün sorunu, ama hak yemen dinin sana yüklediği mesuliyeti ihlal sorunun ki seni sağdan ve soldan gözleyenler, sağınla mı solunla mı yiyip içtiğini değil, hak hususundaki tavrını kayda alıyorlardır aldıkları emir gereği diye düşünüyorum.

*

Ey hakkına girilen mazlumlar!

Devlet denilen mekanizma, hakkımızı kollar, bizi hukuksuzluğa mahkum etmez diye pek heveslenmeyin!

O hakkı kollama işleri, hukukun üstünlüğüne itibar eden devletlerin meşgalesidir, üstünlerin hukukuna hizmet için ihdas edilmiş yasa devletlerinin değil diyeyim ve sözü uzatmayayım.

*

Bendenizin yarınlarımıza dair en ciddi endişelerinden biri şudur: Devlet kadrolarına kendi kafalarında kurguladıkları dini hakim kılmak ve halka hükmetmek için yerleşenlere yönelik tedbir alınmaması ve hatta bunlar dindar falan diye, bunlara öncelik sağlanması.

Bu devletin bekasının anahtar kelimesi liyakattır. Dindarlık Allah ile kulu arasında bir mevzudur. Kim dini argümanlar ile dünyaya ait heveslerini tatmin derdinde ise onun dini ayaklar altındadır.

Liyakatı, adaleti önceleyen bir devlet zebun olmaz. Tersine iş tutan hem dünyaya maskara olur, hem de akıbeti berbad olur.

*

Milli Savunma Bakanı'nın ifadesine göre:

2015’te 57.903

2016’da 66.370

2017'nin ilk 7 ayında 30.000 kişi askere elverişli değildir raporu almış!

Bence bunları araştırın, şu an bunların bir kısmı ya bir kurumda memur ya da tüccardır. Askere elverişli değildirler, ama oturdukları koltuklardan çok güzel kurmaylık yapabilirler.

*

Hakk teâlâ bizi sevmeyenlerden râzı olsun, sevenlerden ziyâde!"

Mehmed Emîn Tokadî'nin duası ki yüreğinin yüceliği duasından belli. Allah'ın rızası, kişinin Onun kulu olmasında ve hidayet üzere yaşamasındadır ki, bu zat, bu dua ile kendisine muhabbeti olmayanların da cennete gitmelerini istemiş. Allah bu şuuru müslümanların hepsine nasip eylesin amin

Nitekim Allah'ın razı olması için zulmü, nifakı terk şartı var ki bu minvalde bunlar terk edilmeden rıza da muhaldir. Allah razı olsun demek Allah'ın hoşuna giden insan olsun demektir.

*

Her şehrin kendine özgü Yahudileri vardır, kendilerini özel kabul eden bu Yahudiler, belirlemek isterler her şeyi: Millet bunun Yahudilik olduğunu ve Yahudiliğin bir ırki vasıf olmayıp, bir duruşun simgesi olduğunu fark etmesinler diye de kendilerini "yerli" olarak takdim ederler umumen. Peki hem yerli olup, Yahudi olmayanlar var mıdır? Tabii ki vardır, kıstas açık sonuçta.

*

20 30 arası maaş alanlara bir maaş, 30 50 arası alanlara 20 ve 50 üzere alanlara 10 bin TL bayram ikramiyesi 2050 yılı ekonomi programına alınabilir!

*

Sahibi olduğu mevki, makam, ün, kuvveti kaybetmeme adına, her şeyi göze alan en ciddi düşmandır. Bununla garip gureba baş edemez, ama bunun hakkından sadece onların duaları ile sığındıkları Allah gelir. Er ya da geç, ama illa.

Siyaset ile meşgul olanların kendilerinin ve civarlarının mal varlıklarının siyasi etkiler sebebi ile artması halinde, varlıklarına el konulması ile ilgili bir düzenleme yapılmadan hiç bir mesele yerli yerine oturmaz.

Anayasa yapmayın, siyasi etik yasası yapın, yeterli.

Siyasi etki ile kavuştuğu her şeyi kusturtun, kafidir.

*

Kişilik, emanete bırakılmaya gelmez.