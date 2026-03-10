Görüşlerim

Bu utanç da ABD halklarına bir ömür ötesi yeter!

Sapkınlıklarının görüntülerinin yayınlanması ile tehdit edilen başkanları sapkınların elinde oyuncak oldu!

*

Dini argümanlar ile piyasa yapan cemaat, cemiyet ve tarikatların varlıklarını bağımsız denetime tabi tutun, kötüniyetlilerin yarıdan fazlası denetim lafını duyar duymaz, kalanların da büyük bölümü denetim sırasında kendilerini kapatırlar. Samimi olan, dava derdindeyim, davam da İslama hizmet diyen hiç bir yapı, denetimden sakınmaz.

*

İslam olayında konunun özü kısaca aşağıdadır:

Allah'a tek tanrı olarak inanan ve Ona sıfatlarında ortak koşmayan, Kitaplarına ve Peygamberlerine itibar eden, iyi bir insan olarak, doğruluk üzere, ahlaklı bir hayat yaşayan, Allah'a saygısını işinde, sözünde, niyetinde ortaya koyan her insanın, Ondan cennet beklentisi talebi haktır.

*

Çok uzatmaya lüzum yok, İstanbul'da acil olarak olağanüstü hal ilan edilerek, kentsel dönüşüm yapılmalıdır. Bunun yarını, sonraki günü, seçim sonrası olamaz.

Şu an çok bina tehlikeli deniliyor ise, bu işin yarını olamaz.

*

İnsan keser gibi olmayacak; keser hep kendine yontar.

Rende gibi de olmayacak, o ise, hep karşıya çalışır.

Bıçkı gibi olacak insan; bir alacak, bir verecek...

Bu dengeyi bozanın dengesi bozulur.

*

Bir yorum ve soru: Haksızlık bu, benim oglum 70 agır engelli çalışamaz yazıyor. Bakkaldan ekmek alamaz durumda zihinsel engelli, araca da ihtiyacımız var, toplu taşımada sorun yaşıyoruz, lakin yapılacak bir şey yok kural öyle imis . Oran yüzde 90 üstünde olmalıymış. Bu durumda vergi bağışıklığından faydalanabilme imkanımız var mı?

Cevap: Yasal düzenleme yapılmazsa, bireysel olarak hakkı, hukuku zayi edilenlerinin takip edebilecekleri yöntem şudur: ÖTV ihtirazi kayıtla ödenir ve vergi mahkemesine ödenen verginin iadesi için dava açılır. Dava yüksek ihtimal reddolunur. Karar istinaf mahkemesine götürülür. Orada da sonuç alınmaz ise, yolu açık ise Danıştay'da temyiz edilir, buradan da netice çıkmaz ise, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılır, burada yüksek ihtimal sonuç alınır, buradan da olumsuz karar gelirse, AHİM net sonuç alınır. Yolu uzun, ama sonuç alma olasılığı yüksek, zira engelli hakları son son Anayasa ile güvence altında, daha olmadı ülkenin imzaladığı protokoller var.

İş buralara gelmeden siyasi irade bir düzenleme yapar umarım.

*

Karakter yoksunu şahsiyetsiz kişi, kendinden zayıf gördüğünü ezerek varlığını ifade etmeye çalışır. En kolayından da kadına, çocuğa ve dilsiz hayvanata eza cefa ile bu şerefsizliği tatbik eder. Bu sebeple kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddetin ağır müeyyideleri olmalı.

Yok öyle yatarsız hapis, veya para cezası ile bu tarz alçaklıkları ödüllendirme ile adaleti ikame etme aymazlığı.

Mevzuya buradan başlamak gerekiyor:

Şiddeti doğuran, besleyen mekanizmayı halledemeyecekseniz, şiddeti insana, insandan da hatta kadın ve çocuğa diye ayırmadan ve hayvana yapılanı da aynı kategoride değerlendiren bir ceza mantığı kurgulanmalıdır.

Canavarca his diye tanımlanan vahşiliğin muhatabı insan veya hayvan fark edilmeden, vahşiye, vahşetin karşılığı ödetici değil, önleyici bir yaptırım öngörülmelidir, zira vahşetin bir ödetici cezası olamaz. Olursa bile, yapanın, yaptığından azı olamaz. Bu sebeple her türlü vahşete aynı ceza mantığı ile mukabele edilmelidir.

Önleyici, caydırıcı ceza mantığı kurgulanmalıdır.

