Görüşlerim

"Ci, çi, cü, çü" meslek, kazanç, çıkar aracı bağlamında daha bir oturuyor. "Li, lu, li" aidiyet, mensubiyet, bağlılık açısından böylece...

Yani; "işçi, işini satan, işi ile kazanan; işli, işi olan, iş sahibi", "simitçi, simit satan, simitli, simiti olan", "dinci, dinden çıkarı olan, dinli, dini olan", "örgütçü, profesyonel, geçimi bundan, örgütlü, örgüte mensup, örgütü olan", "ahlakçı, ahlakın alayına giydirme hakkını kendinde bulan, ahlaklı, ahlak sahibi olan", "Nurcu, nur esnafı, nurlu, nuru olan", "tıpçı, bilgi ve maharetini satıyor, geçimi bu, tıplı, tıp ilmine sahip", "hukukçu, hukuktan kazanan, hukuklu hukuk nosyonu sahibi"...

Uzatabiliriz. Fakat kavramlar böyle daha bir yerini buldu gibi. Bazen iç içe geçse de, aslı faslı bu.

25li yaşlarda gençleri hüküm makamına yerleştirmenin adı, ama canım onun referesi sağlam oluyorsa, işte hukukun alnının ortasına çakmak bu olmuş oluyor.

En az 5, ideali 10 yıl avukatlık veya hukuk tecrübesi olmayanı, ne hakim ne de savcı olarak atamamak ve refereyi değil, liyakatı esas almak mümkün olmadıkça da kürsülerden adaletin tecellisini beklemek ancak ardniyetlilik ile şerh olunur.

Yargı, tez antitez sentez sac ayakları üzerine kuruludur. Avukatı itibarsızlaştırarak, yargıdan sıyırma temayülü de iyiniyet taşımamaktadır.

Birlik, ayrılık ve aykırılığı kabullenmek ve dahası engellememek ile mümkün olur. Kendini Allah'ın lütfu bilip, üstelik buna inandığı ile kalmayarak herkesi de inanmaya mecbur kılanların yeryüzünde çıkardıkları fitne ateşi her yeni nesilde abararak çoğalıyor. Bir de derler insanda genetik hafıza yoktur. Ne alakası var, insan şer ve fitneyi D.N.A.'sına iman niyetine kazımış bir canlıdır. Öyle ki, din gibi bir mübarek mevzuyu dahi emelinin öküzü edip, kağnısını çektirmede kullanabilir.

Allah, Zat'ının ve ilk Peygamberden son Peygambere kadar hiç değişmeden tebliğ ettiği Din i İslamın, dünyevi ihtirasların tatmini için kullanılmasına elbette razı gelmeyecektir.

Enaniyet, şehvet, servet, riyaset, şöhret putlarını kutsamak için, Allah'ın kullanılması olarak ifade bulan her niyet ve hareketin başarısızlığını bununla şerh etmek ve Murad ı İlahi noktasına yoğunlaşmak, İslamı kurtarmayı değil, İslam ile kurtulmaya çalışmak, ilkeleri öncelemek makul olan olacaktır.

Ahiret alemi eminim çoğumuzun ters köşe olacağımız bir çok ilginçlikler barındıran bir boyut, insana dünyada sunumu yapılan ve yaşaması murad edilen hayata dair doğru algı ile tavır belirleyemeyen niceler, o tarafa dair çokça söz sarf etmiş olsalar da, Din Gününün Sahibi tam da orada, Zatını dahi aldatmaya teşebbüs edeceklerı rezil rüsva edecektir.

Bu dünyada din olayının özü Allah'tan gayrından yüz çevirmek ve iyi insan olmaktan ibaret iken, dini, emel kağnısına öküz edenlerin kurgularının boşluğu ortaya çıkacak ve onların gayretlerinin saçmalığına itibat edenler de orada ah vah edeceklerdir, lakin bu pişmanlıkların hiç bir faydası olmayacaktır.

Yani kısaca tevhid, iyi amel ve iyi insan olmaktan gayrı her gayret ahmaklıktır din işlerinde, net.

Maddi durumu iyi değildir, ana babası, dede, ninesinin ihtiyacını görmekten acizdir, bir nebze anlaşılabilir, lakin yine de onları, huzurevlerine, sevdiklerinin uzağına itelemek hiç makul değil. Bizim de rahmetli dedemiz, ahir ömründe bakıma muhtaç bir durumda idi, lakin babamın aklının ucundan bile geçmedi bu fikir, onun her ihtiyacı ile bizzat, yakinen ilgilendi, sevdiklerinin yanında göçtü esas dünyaya ve biz de huzurla, kabrini ziyaret edebiliyoruz. Allah, babamızın izinden yol almayı nasip eylesin. Amin

"İslamı kurtarmaya çalışmayalım, İslam ile kurtulmaya çalışalım." Ahmet Arvasi'nin veciz bir Türkçe ile ifade ettiği bu cümle her Müslümana kapaktır.

Hukuk fakültesine matematik, Türkçe, sosyoloji, mantık ve felsefe derslerinden oluşan 2 yıllık bir eğitim sonrasında başlanabilmeli ve fakülte 6 yıl olmalı. Son 2 yıl pratik olmalı. Toplam 6 yıllık eğitim sonrası avukatlık sınavı ile en az 5 yıl (ideali 10) fiili avukatlık sonrası hakim ya da savcı olunabilmeli.

Bu biraz düzene sokar adalet mekanizmasını.