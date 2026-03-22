Görüşlerim

İstanbul'da deprem riski kökenli kentsel dönüşüm için artık acil olağanüstü hal ilan edilmelidir!

*

Türkiye'de iletişim teknolojisi, alet edavat, yazılım vs her yönüyle yerli ve milli olmadan, tam bağımsız Türkiye hayaldir!

*

İnsanın en önce kendine saygı duyması esas olandır. İlk buradan başlar tüm ahlaki güzellikler.

*

Önümüzdeki borç yapılandırma mekanizmalarında, şu ana kadar kural haline getirilen, borçlunun dava hakkından ferağat şartı dayatmasından, idarenin ferağat etmesi, hukuka uyar olan olacaktır.

Nice haksız vergi ve cezanın, hukuki muzayakaya maruz kalmış mağdurlar tarafından, yapılandırmadan yararlanabilme adına, dava hakkından ferağat ile ödendiğine çok kere şahit olmuş bir hak müdafii olarak, hukuka uyar ve devlete yakışır olanın bu olduğu kanaatindeyim.

Vergi hatası bağlamlı tarhiyat ve ceza iddiaların vergi yargısı muhakemesine açık olması gerekir.

*

Bedel

Fahişe diyorlar, orospu da... Sözlük, ’kolay elde edilen düşük ahlaklı kadın’ diye tanımlıyor. Bazıları da ’para karşılığı bedenini kullandıran kadın’ diyor.

Sözlük, ’kolay elde edilen düşük ahlaklı’nın ’kadın’ olduğunu özellikle vurguluyor . Kolay elde edilen düşük ahlaklı kadın göz kırpsa onunla olmak için tepişerek sıraya girecek erkeklere ise toz kondurmuyor. Sözlüğe halka halka diyelim ve devam edelim. Konu edeceğim şey başka.

Karşılığında bir bedel ödüyorsun ve alıyorsun.

Neyi alıyorsun?

İstediğinin bir zaman kullanım hakkını. Sana tahsis ediliyor. Anlaştığınız süre içinde anlaştığınız şekilde oluyor. Sonra çekip gidiyorsun. Bir kez daha istersen, yine bedel ödemek durumundasın.

Bu alış verişte kullanılan tanım, bedel maddi olduğunda (para, eşya, yemek, içki v.s) farklı, manevi olduğunda (eğlendirmek, hoş zaman geçirmek, iyi hissettirmek v.s) daha farklı oluyor.

X lira bedel ile bir otel odasında üç dört saat kiralanan bir bedenin sahibi ’düşük ahlaklı, kolay elde edilen’ o, sonra x lirası ile dilerse çanta alıyor, dilerse karnını doyuruyor, dilerse makyajına saçına harcıyor, dilerse biri ile yiyor ve artık ne dilerse yapıyor... Tasarrufundadır aldığı, dilediğince kullanır.

Bir şekilde tanışıp, x bedel söz konusu olmadan komiklik, karizma, şamata, tav ile biraz zaman geçirildiğinde ve bir yemek ısmarlandığı, bir buket çiçek, ya da bir hediye alındığında şovmenliği ile rahatlatıp etkilediğini aynı otele götürdüğünde ise olayın adı başka oluyor.

Götürülenin ona alınan çantayı ve ısmarlanan yemeğin mekanını beğenmesi örftendir tabi.

Bir de bu devamlılığa binmişse daha farklı artık... İlişki deniyor.

Bedel maddi olunca farklı manevi olunca farklı anılıyor ya, böylesi bir üçkağıda sessiz kalmanın tahlili karakterleri sereserpe ortaya koyuyor..

Her şekilde bir bedel ödenmekte ise, bedeller arasına nifak sokanlara da halka halka diyoruz...

Değer yargılarının kökünün laçkalığının önemli alametlerinden birisi budur.

Etki, ışığın suya değdiğindeki kırılma gibi açı sapmasına neden olmakta.

İşin özü, etkilenenlerin cümlesi sürüdür. Taraflarınca kabul edilsin edilmesin çobanın deyneğinin ucunda yaşarlar ve yönlendirildikleri tarafa akarlar. İradesini sürüden yana koyanın düzülürken ağlaması makul olsa da normal değildir.

Amiyane tabir ile...

Kullandıran ile kullanan arasında iyi ve kötü tasnifi, kullanım için tayin edilen bedel niteliği ve niceliği esasta hiç bir şeye etken değildir. Buna rağmen bence -varsa bir- değer mantalitesi x karşılığı bedenini kiraya veren, karizmasına, şamatasına tav olduğuna bedenini kullandırandan daha kıymetli olmalıdır.

Bir kaç etkili sohbetin ve bir kaç kuruşun karşılığı benzer bir geri dönüşe neden oluyorsa bunları birbirinden ayırıp birine tu kaka diğerine sempatik yaklaşımlı hasta beyinlilikten kurtulmak için derhal ’bir bedel ile’ bir psikologa terapi öneriyorum. Terapinin bedeli illa para olacak değil ve terapi veren özellikle psikolog olmalı da değil diyeyim de olayımız daha anlaşılır olsun.

Etkinin olduğu her yer kaynar. Kazana düşen nereye denk gelirse...

*

Güçsüzlüğün Gücü

Her şeyi var, ağız tadı yok; hiç bir şeye sahip değil, her şeyden haz alabiliyor.

Zengin; aşk satın alıyor. yani ilgi, yani şehvet, yani pohpohlama, yani hava gazı ve aldığı her aşkla daha da uzaklaşıyor tatminden, yani kendinden, kendiliğinden.

Güzel, alımlı; çevresi pervane dolu. Biliyor dertlerini. Değersiz hissediyor daha çok ve anlam uzaklaşıyor her yaklaşanla...

Entelektüel, aldırış etmemesi gerekirken üzülüyor daha da. algıladığı, lakin halledemediği tek mesele bu kaldı.

Yapılması gereken

sürekli ve sıklıkla hep aynı mısrayı tekrarlamak

Güç güçsüzlük, güçsüzlük güçtür...

Güçlü olma aşısı her zaman tutmaz.

güçsüzlüğün keyfine erebilmek güçtür.