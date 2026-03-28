Görüşlerim

ÖTV bağışıklığından yararlanma konusunda yeni bir gelişme oldu ve bu konuda çokça soru var.

Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin ÖTV Kanunu 7/2-c maddesindeki "bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malül ve engelliler tarafından..." bölümünü iptal eden kararı 26.06.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış, yürürlük tarihi 9 ay sonra olarak karar verilmişti.

Söz konusu 9 ay 26.03.2026 tarihinde dolmuş olup iptal kararı yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle bugün Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki gerekçeleri karşılanarak yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Yasayı Meclis yapar, ancak hukuka uygun hazırlığı Hükümete düşer

Bu başvuruyu CİMER üzerinden Strateji Başkanlığına kendi adıma ilettim.

Çok değil, sadece bir nesil, dini kurtarma adına yapılan faaliyetler yasaklansa ve dini yaşamak serbest olsa, ardniyetli yapıların belki yarıdan fazlası kapanırdı gibime geliyor. Mali varlıklarını bağımsız denetime açmayan ne kadar STK var ise kapatılacak denilse, yine kanaatimce ne kadar ardniyetli yapı varsa kapatılmadan, kendini feshederdi. Bu zamanın en ciddi problemi çokça konuşulan, ama yaşanmayan din ile yapılan avcılık. Aslında tam anlamı ile dolandırıcılık. Ahlaktan arındırılmış din nedir: Şeytanın nefsinin okşanmasıdır.

Bir zaman gelecek, insan beyninde neler dönüyor, kim, neyi, nasıl planlıyor, kurguluyor, önce alet ile ve sonra aletsiz şekilde öğrenme imkanı mümkün olacak ki, bu zaten daha önceki bazı medeniyetlerde bilinen ve uygulama bulan bir mevzu idi.

O gün geldiğinde hukuk ve ticaret de farklı bir kulvara geçecektir.

Şarkıda diyor ki: Ya benimsin, ya toprağın. Ortada bir sevgi olayı yok. Nefs meselesi mevzu. Malı bilip, malı ile ilgili tasarruf ehliyetine sahip olduğu kanaati var.

Seni asla başkasıyla paylaşmam, illa benim olacaksın diyor. Bu sözde ne yok ki, bencillik, cahillik, haset, vefasızlık, kadere isyan, zulüm, kendini beğenme, saygısızlık, hadsizlik, zorbalık, beddua, tehdit ve başka kötü huylar.

Hukuka gelene kadar halledilmesi gereken çok şey var.

Eğitim sistemimiz, ev, okul yanlış üstü yanlış, vesselam.

Bir kişi ki, birini, yapmasını umduğu çirkefliğinden korktuğu için, onu el üstünde tutuyor, haltlarına tahammül ediyorsa, korktuğundan daha rezil biri olduğunu ona bir söyleyen olmalı. Mailis Nalars Sarpust Yazıtları

Baskı Basar

En önce boşluk vardı,

sonra varlık boşluğu baskıladı

ve baskı sonra hep bastırdı.

Basan bastığınca var oldu.

İnsana sıçradı baskı.

Baskısından yaka silken basılan, baskıcısını alaşağı etmek için bastı. Basanı ezdi ve mahkeme, mahkeme sürünürdü ; eski basan yeni basanca meydanlarda baş aşağı sallandırıldı.

Duramadı baskıdan basarak kurtulan, o da bastı bir basılacak bulup. O baskıyı protesto eden taze basılanlar basıcılarını alaşağı etmek için ayaklandılar. Basan da basıldı. Basmaya kast edenini meydanlarda baş aşağı sallamadılar bu sefer, teşhir ettiler. Bu yeni baskıdan sıyrılma hareketleri de baskısız olmadı. Baskı burada daha sistemliydi. Baskı bastırılamıyor ve her bastırma girişiminde bir taraftan pörtlüyordu, basan namına ve bazen basılan...

Baskı bitmeyecek.

Basılan, basanını basar.

Basanlar olacak basılanlar oldukça...

Basılanların manşetten boy boy resmi basılacak.

Basılacak ki ün, güç, para basılsın.

Baskının mayası bozuktur.

Mailis Nalars Sarpust Yazıtları