Görüşlerim

Gavur, müslümanı Sünni, Şii diye ayırmıyor, hepsini düşman biliyor. Büyük Yahudi Krallığı'nın kurulması davasının peşinde, peki gavurun müslüman bildikleri ne yapıyor?

Cevaba gerek yok!

*

Tramp ve Netanyahu'nun akıbetleri belli oldu:

Gebermezlerse Lahey!

*

İsrail terör devleti Filistinli mahkumlara idam cezalarını onayladı ya, bunlar mahkum cesetlerinden organları da parayla satarlar!

*

CİMER üzerinden Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundum:

Meclis'te kabul edilen %40 üzeri olup, araç kullanma durumu olmayan engelliler için uygulanacak ÖTV bağışıklığından görme, zihinsel, epilepsi vs engelleri kökenli araç kullanabilir durumda olmayan engelliler için de, bu hakkın tanınması gerekçesi ile Yasayı Meclis'e geri gönderin talebinde bulundum

Gelen cevap şu oldu: Bunu Meclis'e iletin.

Bence okuyan, ne yazdığımı okumadın cevap verdi zannımca!

Bu durumu şikayet konusu da ettim, bir gelişme olmadı maalesef.

*

Allah'tan isterken ama, lakin, verir mi vermez mi acaba gibi endişe içeren, Onun Kudretinden şüphe duyduğunuz anlamda algılanacak lafızlardan sakının, net olun ve azı değil, çoğu talep edin, zira Ona imkansız yoktur. Size talep ettiğinizi vermemesi de esasen Kerem'inden vermesi demektir. O, hakkınızda neyin hayırlı olduğunu elbette en iyi bilendir.