Görüşlerim

Emekli, engelli, işçi, memur seçmen!

Sanıyor musunuz iktidar değişirse, sorunlarınız son bulacak!!

Bu topraklarda her zaman gelen giden aratır, neye müstehak ise insan, öyle idare olunur!

Siz kendinizi değiştirmedikçe, sizi idare edenler de prensipte değişmeyeceklerdir!

Dürüstçe ve adalet üzere kendinden razı bir hayat yaşayan ve civarının da iyi bir insan olduğuna şahitlikleri olan, Allah'a ortak koşmayan her yaşam sahibinin Allah'ın Rızasını umma hakkı vardır.

İlk Peygamberden son Peygambere kadar bu ölçü hiç değişmemiştir.

Ömrüm olur yaşarsam 30 yıl sonra da ifade edeceğim fikrimi yazayım:

Doğu Anadolu bölgesi Kürtlere ait değildir, Batı Anadolu'nun Türklere ait olmadığı gibi. Vatanın güneyi, kuzeyi, doğu, batısı olmaz. Vatan vatandır. Her ayrışma, ayrıştırma girişimi zayıflamaya ve çok zor elde edilmiş kazanımları havaya saçmaya eşdeğerdir.

Her belde tabi ki yerel bazda kendi idarecileri tarafından idare edilmeli. Milli çıkarlar söz konusu olduğunda ise herkesin kalbi tek yürek atmalı.

72 millet, 52 devletten oluşmuş bir yapı on binlerce kilometre öteden buraya kadar geliyor ve Türk Kürt ayrış diyor ise, bunun ne Türk'ün ne de Kürd'ün hayrına olmadığını anlamayan her kafayı bir klozete sokup üzerine sifonu çekmekte fayda var.

Bu topraklarda eşşeklik edip, milleti Kürt Türk diye yaftalayanların kirli amaçlarına, tezgahlarına malzeme olmak değil, o niyeti bozuklara karşı birlik olmak ve oyunlarını bozmak bizi birlikte yüceltir.

Yok bu böyle olmayacak ise, çok bile yaşamışız demektir bu ahmaklık ile...

Üzerimize işemeyenlere yazıklar olsun.