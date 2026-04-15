Görüşlerim

Malum 2025 yılı aile yılı ilan edilmişti, ama bazı televizyonlarda yayınlanan programlarda ailenin temeline dinamit konuluyor. Herkes üzerine düşeni yapmalı.

Özellikle ailelerde ve toplumda nadiren gerçekleşen kötü ve olumsuz havadisleri tüm toplumda sanki olağan, sürekli oluyormuş gibi duyuran haber ve yorum programları engellenmelidir. Zira kötü haberi yaymak da kötülüktür.

Özellikle oyun ve videolara çocukların erişimleri sıkı denetime tabi olmalı ki ne ile muhataplar siz bilmezseniz, bir bilenler onları, emellerine piyon ederler!

Okul ve ibadethane girişlerine güvenlik kontrollü kapılar gereklidir, adliye girişleri gibi!

Büyük Yahudi Krallığı'nın kurulması için plan proje uygulamalarında tüm dünyaya rağmen ısrarla devam eden siyonistler, her türlü eleştiri ve kınamayı da antisemitizm yaftası ile geçiştirmeye çalışıyorlar ki artık insanlık net olarak bilmeli ki nefes alan siyonistler ölmeden, veya insanlıktan tecrit edilmeden dünyaya huzur gelmez!

Memlekette bırakın savaş uçagını, yolcu uçağı yapılabilmesinin mümkünlüğüne dair projelerin konuşulduğu bir döneme girdik ki buna ancak hamd edebiliriz, Rabbim bu milleti tekrar muzaffer eylesin.

Bundan haz etmeyenleri de kahru perişan eylesin. Amin

Türkiye'nin ferah ve refahı üretimde son son!

Zulmü engellemeden adalet tesis edilemez!

Devlet yönetim mekanizmalarında kişisel tercihlerin ortadan kaldırılması ve tamamen ilkelerin, ortak aklın hakim olması söz konusu olmadan Ali Reis olmazsa Veli Reis'in kulu olmaya mahkumdur vatandaş.

Bendenizin adil bir idareden ivedilikle beklentim şudur:

Madem köklü reformlar yapmaya gücünüz yetmiyor. Hemen şimdi bir siyasal etik yasası çalışması yapın ve devlette konumu ile vazife alanların maddi kazanç sağlamasına hem kendileri, hem de civarları için mani olun.

Hep başkaları nimetlendi, şimdi biraz da biz kafasının kafasını kesin.

Bunu yapmaya da gücünüz yoksa, devletin kepenklerini kapatın ki mevcuttan daha kötü olmaz bu.

