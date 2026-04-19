Görüşlerim

12 sene değil, 120 sene kesintisiz eğitim verseniz, din diye Arabistan'ın örfünü değil de tüm Peygamberlerin talim ettikleri İslam ilkelerini talim etmez, iyi insan olmayı, ahlak, adalet ve doğruluğu öncelemezseniz bir santim yol alamazsınız!

İdarede rüşvet, iltimas vs tarzı tüm suçları önlemeye dair ilk adım, siyasi etik yasası çıkarmak ve bağımsız denetimdir.

Bize yakışan çocukları karşımıza alıp, var mı bir derdin, sıkıntın, çözümde zorlandığın bir sorun diye dertleşmek değil, okul kapatmak olmamalıydı!

Onun ona ve onun gibilere ait bir küçük dünyası vardı ve birileri insan mühendisliği adına, o dünyanın içine minik bir ekrandan, milyonlarca ona ait olmayan dünyayı bombardıman kalleşliğinde yağdırdılar. O, şimdi küçük dünyası ile yetinemiyor ve oradan dışarı da çıkamamanın bunaltısı ile kendi dünyasının ozon tabakasını çektiği oflar ile deldi.

Her kız manken, her erkek jön gibi salınırken sokaklarda, mutluluğu tatminkar sabit; ya da yüksek gelirliliğin ev, araba, kariyer üçgeninde arayanlar için faşizmin daniskasının vahşeti bu yüzyılın arenasında olacak sanırım.

Tek tip doğ, tek tip ol, tek tip yaşa. Tek tip öl.

Bakıyorsun çok masum bir yüz; ama içeride duygular o kadar yoğun kaslanmış ki, hareket kabiliyetini kaybetmiş...

Her iletişim, birliktelik/ayrılık/etkileşim insana his odaklı bir tarz idman imkanı sağlar. Abartanlar genelde diğerine hoyratça abanan/abanılanlardan çıkıyor.

Bakiyesi dolu dolu sanıyorsun; ama esasta ucu kaçmış bir lezzetsizlik...

Geçmişini bu günün sırtına vuranların geleceği hamallıkla geçer.

Kendi filminin esas oğlanı üstelik kendi filminde, her onunla ilintili yaşamın figüranı haline geliyorsa bu, fark sorunu olduğuna işarettir.

Tecrübe istemesek de yaşanmışlığı ile bize ait haliyle; lakin onu taşımak ile ona taşıtmak farklı fiiller...

Kas bir araçtır, amaç değil. Yaşam levazımıdır. Ayakta tutmaya yarar. Bizi taşır. Biz kası taşır hale geliyorsak, iş tuhaflaşmış demektir.

Özünde kısaca tecrübe de bizi taşısın, biz tecrübeyi değil.