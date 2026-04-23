Görüşlerim

İslam bir ırk veya kültüre ait değil, cihanşumul ilkeler dinidir. İslamın bir coğrafyada beli bir kültürü ıslah için geldiği algısı doğru değildir. Bunu ahirette herkes görecektir, ama geç kalınmış olacaktır.

İyi insan olarak yaşamaya gayret eden bir Müslüman ölümden korkmamalıdır. Tabii ki Müslüman ne demek bilmek kaydıyla. Müslüman demek Allah'tan gayrına eyvallahı olmayan er yürekli kimse demektir ve er de erdir, erkeği dişisi olmaz erliğin.

İnsanı ölümden koruyan şey ecelidir ve herkes ölene kadar yaşamaya mecburdur. Öyle ise ortalıkta virüs hastalık var, nasıl olsa öleceğiz psikolojisinden tüm insanların bir an önce sıyrılmaları gerekmektedir.

Bir ecel var madem, gelene kadar vaktimiz, iyi bir insan olarak hayatımıza devam etmeliyiz.

18 yaş ve altı çocuktur ve çocuğa yönelik her tarz cinsel içerikli saldırı ve mesajların en ağır ceza i müeyyide ile bertaraf edilmesi devletten beklenendir. Dolayısıyla sosyal ve sanal dünyada bu yaklaşım asla ihmal edilemez. Devlet bir yandan suç yollarına parke taşı döşeyen ve suçu teşvik eden, diğer yandan suçu cezalandıran bir mekanizma kurgulayamaz. Dizi ve filmlerde, ürün reklamlarında çocukları cinsel objeler olarak lanse eden tüm kurgular başta olmak üzere, çocukları cinsellikle anan her türlü neşriyat denetlenmeli ve engellenmelidir..

Henüz girmiş onüç ondört yaşına edalı işveli köylü güzeli diye şarkı söyleyip göbek atanlar bunu da nereden çıkarıyorsun diyecektir haliyle, ama böyle işte.

Her yaşanan, dönemine özgü yaşanıyor. 100 yıl öncenin şartları ile, bu anın şartları bir olmadığı gibi, imkan ve imkansızlıkları da bir değildir.

Dün ile kavga edilmez, o ve dönemi geçti gitti.

Yarın ve yarının ortamı da henüz doğmadı.

Bugünü hakkını vererek yaşamaya bakmamız gerekiyor.

Ama 100 yıl önce de, şimdi de kurtarıcı bekleyenleri oyuncak edenler hep vardılar ve tetikte idiler..

Toplumları kurtarıcılara değil, sağlam ilkelere tabiiyet kurtarır.

Adalet, liyakat, denetlenebilirlik, muhakeme gibi kıymetleri önceleyen medeniyetler ilerileri görecek, diğer her idare yem olacaktır.