Görüşlerim

10-16 Mayıs arası engelliler farkındalık haftası!

Bugün engellilerin yaşadıkları sıkıntılara her engelli olmayan yarın muhatap olabilir. Empati yapılsın, başka da bir şeye lüzum yok!

Engel durumu gereği araç da kullanamayan, ehliyet de alamayanlar için, araç alımında ÖTV talep edilmesi hukuk yoksunu devlet olmanın alametlerindendir!

Yanlıştır!

Binlerce canın gitmesine sebep olmuş bir teröriste makam, ünvan telaşına girmek çok yanlıştır!

Suça dair öngörülen cezaları belirlemeye yönelik çıkarılan yasaları hükümsüz, anlamsız, yetersiz kılan infaza yönelik infaz yasalarının toplumda cezasızlık algısını artırdığına dair körlüğü izah nedir?

ODTÜ gibi bir okulda nasıl dhkp-c gibi bir örgütün varlığına müsaade edilir?

Engelli üzerinden ÖTV bağışıklığından yararlanarak araç alımında suistimali önleme adına bir teklifim var:

80 yaş üstü engelli adına araç alanlar, engelli vefat edince, aracı kullanmak istiyorlarsa ÖTV'ni ödemek zorunda olsunlar. Bunu bilerek araç alsınlar engelli üzerinden.

Önümüz yaz ve orman yangınlarına karşı şu üç husus dikkate alınmalı:

Gönüllü orman temizlik ekipleri kurulmalı, dip köşe, tüm orman arazisi taranıp, temizlenmeli

Orman girişleri kontrollü ve izinle olmalı.

Ormanın yerleşim yeri uzantıları kozalaklı ağaçlardan arındırılmalı.

Babası, annesi, dedesi, ninesi onulmaz rahatsızlıklara duçar halde iken, onların üzerinden araç, ev alıp, onlar hakiki aleme göçtüklerinde mirasçılarla ev araba kavgasına girerek, hayatı kendilerine zehir edenlere önerim, bulaşmayın bu işlere olacak!

"Anlayasınız diye Arapça indirdik" cümlesinden "anlamak için Arapça öğrenmek gerekir"e varana müfessir, "istisnası yoktur" cümlesinden en az on istisna çıkarana da hukukçu denilir.

Hukuk ve fıkıh metinleri aynı tandırın ürünleridir. Hukema ve fukaha "a"nın göbeğinden "z" yağı çıkarmakta mahirdirler. Hoş, mahir olmasa idiler, halk onları tefe koyup, oynatır idi.

Cümle yalın olduğu kadar, manaca da derin ise, müçtehit ve hukuk insanlarına buradan iyi ekmek çıkar.

Selam İmlası

Selam vermek de almak da ibadettir malum, öyle ise buna da dikkat gerekir:

Selam alırken, Arabi kaideye göre:

Ve takısı kullanılacaksa el takısı da kullanılmalı.

Yani ve aleykum üs selam dogrusudur.

Ve aleykum selam denilmez, bu yanlış bir telaffuzdur.

Selamun aleyküm

Aleyküm selam

Bu dogrudur, selam alırken veya verirken ilave etmek güzeldir: Ve rahmetullahi ve berakatuhu gibi...

Selamun aleyküm

Aleykumusselam bu yanlıştır.

Esselamu aleyküm

Ve aleykumusselam bu doğrudur

Esselamu aleyküm

Ve aleyküm selam bu yanlıştır.

Selamın aleykum

Selamu aleykum

Esselamun aleykum yanlıştır.

S. A A. S ile selam sevabını alamazsınız.

Selamun aleyküm yazısına a.s ile karşılık verdiğinizde, selam verenin selamını almış olmazsınız.

Hitabeten selam, kitabeten selam aynıdır. Karşılık vermek gerekir..

Bir meselemiz bu mu kalmıştı derseniz, bendeniz doğrusunu ifade edeyim de dikkate alıp, almamak sizin tasarrufunuzda olsun.