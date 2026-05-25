Görüşlerim

Vatanseverler! Ülkemi, mandacıların planlarına piyon etmeyin! ABD tezgahına gelmeyin ve çalıcı çırpıcılara yem olmayın!

Sizler, esasen sizi sokağa çağıran, isyan etmenizi isteyenlerin umurlarında bile değilsiniz, fark edin lütfen!

Mevzu son son şu:

Yargı, iradesi sakatlanmış delegelerin oylarının bulunduğu seçimi iptal etti diye, o seçimle işbaşı yapanlar terslik yapıyorlar. Buna devlet müsaade etmeyince, yaygara yapıyorlar.

Bu iş, artık falanın görevden alınması, filanın ferdi cezalandırılması boyutunu çok oldu, geçeli.

Tek çözüm, siyasi etik yasası * liyakat ve hukukun evrensel ilkelerine ihtimamdır.

* siyasi etik yasası şudur: Kim ki mevkisi, ünvanı, etki alanı gücüyle, kendinin veya civarının, cemaat ve kliğinin variyetine hizmet ederse, ona ve kazanım elde edenlere tüm elde ettiklerinin kusturulması müeyyidelerinin öngörülmesi.

En büyük defomuz, genetik hafıza örgümüzdeki ilmek kaçıkları. Çözülme başlayınca tutabilene aşk olsun.

Suç yollarını asfaltlayan devletlerin, suça dair ceza-i müeyyide kurguları şaklabanlık ve aymazlıktır.

Televizyonlarda yayınlanan reklamlarda tanıtılan ürünler ve tanıtımlarda, dizilerde sunumlanan hayat tarzları öyle emekli, işçi, memur maaşları ile örtüşmüyor, bunun getiri götürüsü hiç mi düşünülmüyor yetkililer tarafından!?

Nikah, bir akitten ibarettir ve meşruiyetinin şartı aleniyettir. Dinlisi dinsizi olmaz. Aktin özü, evlilik bağına bağlılık ve yatağını gayra çiğnetmemek, dolayısıyla nesli muhafazadır. Erkek için kadın için bu husus aynıdır. Yani hukuk ile koruma konusunda, devlet nikahı esastır, güvencesiz ve kontrolsüz hocanın, onun bunun kıydığı nikahın meşruiyeti yoktur.

24 Mayıs 1993 tarihinde Elazığ-Bingöl karayolunda silahsız bir şekilde otobüs ile seyahat ederlerken, pkk'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 askerimizi rahmet ve şükran ile yad ediyoruz.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun..

Hadise sonrası Sarıkamış'tan 17. Piyade Alayı olarak Kiği'ya intikal ettik ve bu kahpeliği yapanlara Şeytan Dağları'nda en ağır ölümleri tattırdık. O zaman alay komutanımız sonra genelkurmay başkanı olan Necdet Özel idi.

Şeytan Dağları'nda bu kansızlarla çok çatıştık. Mermiler kulağımızın dibinden çok geçti. Ölmedik orada, gazi olarak döndük.

Elhamdülillah kardeşlerimin kanlarını yerde bırakmadık, sürü sürü geberttik lainleri.