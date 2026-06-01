Görüşlerim

Bunlar ne kadar yüklersek yükleyelim kaldırıyorlar çıkarımı ile daha fazlasına dair fikir üretenlerin atladıkları şu ki: Bir sınır muhakkak var ve esasen güçlerinin çok üstünde şu an yük, ama inançla taşıyorlardı ve artık inancı da aştınız, tepetaklak olmalarına az kaldı! Benden söylemesi!

*

Hangi dinin olursa olsun dinidarları, o dinin dindarlarını örfü din olarak sunumlayarak aldatmışlardır.

Din ise ilkeleri ortaya koyar sadece.

*

Tasavvufu şeyhin koyun cebinde cennete girme mevzusuna dönüştüren, himmeti şirk olarak yaşatan meşayıh bozuntuları sebebiyle ihsan kavramı en sahih metotlarla aktarılamıyor müslümanlara, yazıklar olsun kainatı idare ettiğine civarını inandırmaya çalışan tüm hainlere ve onlara inananlara.

*

İstanbul'un fethi kutlu olsun.

İşler nasıl karıştırılıyor, misali aşağıda:

Ayasofya, camiye çevrilerek cuma namazı için hazırlanınca, Fatih Sultan Mehmed demiş ki: İçinizde ikindi namazının sünnetini hiç terk etmemiş biri varsa, o imam olsun. Kimse çıkmayınca, kendisi imam olmuş. Zira o hiç terk etmemişmiş.

Menkıbe böyle de, işin aslı ne ola acaba?

Çok değil, kulak dolgunluğu kadar ilmihal bilgisi olan herkes bilir ki: İkindi namazının sünneti, Hanefiler için gayr ı müekkeddir (nadirattan da olsa bazen kılmamak sünnettir) ve onu hiç terk etmemiş biri varsa, esasen sünnete muhalefet etmiştir.

Yüceltelim derken yerin dibine sokmaya misal böyle olsa gerek.

Bu mevzuyu nakletme sebebim sadece şudur: Menkıbe kültürüne ihtiyatlı yaklaşmak lazımdır.

*

Milli olan her şeyden rahatsız olup, zulüm 1453'te başladı diyenlere bel bağlayan şebelekler ne ederlerse etsinler hak her türlü galip gelecektir.

*

İlkeye değil, lidere teslim olmanın adı fetöcülüktür. Lider ne derse doğrudurculuk körlüktür, ahmaklıktır. Bu zaviyeden bakılınca fetö'nün çeşitli kılıklarda ülkenin iliklerine işlemişliği ayandır.

Kandırıldık söylemi sakattır, zira kandıranın da kandırılanın da kandırma fiilinde basiret ve ferasetleri bağlıdır. Bu sebeple kör itaati ve aşırı muhabbetin peydahladığı hatasızlık hastalığını, denetimsizliği reddediyorum. Aksi halde FETÖ biter, ketö metö başa bela olur. O ne derse doğrudurculuk şark toplumlarının başının belasıdır. Halbuki insan nisyan ile bilinir.

*

Adalet, hakları, hak sahiplerine tevdi ve zulme mani olma ile tesis edilesidir ki bunun olabilmesinin olmazsa olmaz şartı, insan haklarına dayalı, özgür bir idaredir.

İdare vesayete, mandaya, bir zümreye, kişe veya kişilere hizmet odaklı kurgulanmış ise, orada adaletten bahsetmek serap görmek ile şerh olunmalıdır.

*

Kanundan, cezadan, polisten korktuğu, ya da ne derler kınamasından çekindiği için değil; yaradılışı, vicdanı gereği haktan, hukuktan ayrılmayanlar, insanlığın asıl kahramanlarıdırlar.

*

Allah, kainatta binlerce farklı yaşam formatı yaratmış ve her birine sadece bilmeleri gerektiği kadarını bildirmiş olabilir.

Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O’nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Şura 29.Ayet meali

Göklerden bir gün geldiklerinde şaşırmayınız!

*

TRT kanalında yayınlanan teşkilat adlı dizinin son bölümünde bir terörist, adamları ile organize şekilde milli istihbarat teşkilatının bir çok personelinin de bulunduğu bir düğüne sızıyor ve ateş ediyor. Türkiye milli istihbarat teşkilatına bu kurgu, büyük bir hakarettir ve bu dizi dünyada da bir çok ülkeye satılıyor.

Kınıyor ve TRT1'ye ayıp diyorum!

