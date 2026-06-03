Görüşlerim

Particilik bir ruhu, bir davayı temsil edebilir mi?

Güç, eline geçirince sahibini sarhoş ediyorsa bu particilik afyonu sebebi iledir. Particilik, sahih bir ruhun idamının darağacıdır.

İyi insan olma davasına inanmış kişi particilik, meşrepçilik, mezhepçilik uyuşturucularından uzak durmayı önemsemelidir.

Parti vardır, ama particilik zehirdir. Particilik nedir? Yanlışında da orada olmaktır. Lideri tanrılaştırmak, ilkeleri tepetaklak etmeyi amaca ulaşmak için meşru addetmektir.

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Baba şudur:

Birbiri ile kanlı bıçaklı, kavgalı kardeşler onun sofrasına oturduklarında seslerini kesip, öfkelerini yutup, kardeş kardeş yemeklerini yerler.

Başkan da bu olmalıdır.

Babanın evlatları arasında ayrımcılık yapması baba figürü ile ne kadar zıt ise, devlet başkanının da yurttaşlar arasında ayrımcılığı o kadar terstir.

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Beyin faaliyetleri için oksijen hayati önemi haizdir.

Sık sık esnemek genelde beyine yetersiz oksijen gittiğinin alametidir. Su içmeyi artırmayı ve açık alanlarda yürüyüş yapmayı öneririm ki bendeniz 12 yıl önce felç geçirdiğimde, o dönemde sık sık esniyordum. Yani boyun damarındaki darlık kökenli beyne yeterli oksijen gitmediği sinyalini algıyamamışım.

Daha başka bir önerim de bir boyun ultrasonu çektirip, boyun damarının durumunu ortaya çıkarın, ihmal edilesi değildir.

Boyun ultrasonu için bendeniz KBB veya nöroloji öneririm, ama siz nokta vuruş olsun istiyorsanız nöroloji uzmanına boyun damar durumumu merak ediyorum talebi ile gidin afiyet selamet dilerim

Boyun damarındaki darlık %50 üzerinde ise risk var demektir %70 üzerinde ise stent takılmalı, bu bilgiyi de paylaşmak istedim.

