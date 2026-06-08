Görüşlerim

Ülkemizin bir kısım topraklarının yahudilere vaad edilmiş olduğuna inanmış yurttaşlar varken, dışarıda düşman aramak saflıktır.

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Dürüstlük ve ihlas için basit bir tespit var. Kişi, insanların yanında yapamadığı bir haltı, tek başına kaldığında da yapmıyor ise, işte ihlas bu demek oluyor.

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Günümüzde tanrı olmamasına rağmen sürüyle kula sahip olup, kendini namaz niyaz zikir fikirde gösteren nice sefilin kulluğuna talip o kadar zihniyeti bozuk müsvedde var ki, bu ahvalde Allah'ın gazabı gelmiyor ise bundan kaygılanmak gerektiği bile sarf ı nazar ediliyor ise, iş bitmiş demek değil midir?

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Insanın en güçlü savunma mekanizması, ümit etme motivasyonudur ve en işlevli ümit ise, kişisel telkin ile ortaya çıkar. En kapsamlı ve işe yarar telkin de duadır.

Dua, inancı güçlendirir.

Inanç ise yaşamı anlamlandırır. Anlamlı bir yaşam ağız tadı sebebidir.

Ağız tadı vücutta getir götür işlerini organize eden hormonları çalışmaya sevk eder. Böyle bir döngü organizmayı ayakta tutar.

Bu döngü olmaz ise, hormonlar vücudu oluşturan elementleri toprak ile buluşturmaya ve yeni yaşam formlarında elementlerin işe yaraması için, yaşama zevkini kaybetmiş vücudu dağıtmaya kendilerini vazifeli görürler. Bu sarmal hayati önemi haizdir.

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İlkeleri önceleyin, ilkelere ihtimam göstermelerinden dolayı ismini yüceleştiklerinizi değil!

İnsanlar ölür giderler, ama ilkeler kalıcıdır!

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Hepimize biraz empati lazım... Gözümden sen, gözünden ben bakamadıkça, gördüğümüz sadece fizik. Kimyaya vakıf olmayınca da tahlil oturmuyor.

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Bu ülkenin önünü sadece liyakat açacaktır. Her nevi makam ve ünvan sadece ehil olanlara ilkeleri gözetmek şartı ile emanet edilirse yol alabilmek mümkün olacaktır. Falan bizim partiden, filan cemaatimizden ile değil, adaleti gözetir, işinin ehlidir ile tercihleme yapılması şarttır.

Devletlerin dini adalettir. Yurttaşların tek kıymetli variyeti vicdanlarının sesidir.

*Siyasiler üstlerindeki şaibeden kurtulmak için siyasi etik yasasının çıkması için gayret göstermedikleri sürece, kim makama, ünvana talip oluyor ise bir hesabı var illa ithamına söz söylemeye hakları yoktur.

Bir mevki makam ünvan sahibi olmak isteyen şu taahhüdü veremiyorsa kesin bir hesabı vardır.

Mal varlığımda bir artış, civarındakilere dair bir ayrıcalık vaki olduğunda ceremesini çekmeye razıyım.

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Türkler müslümandırlar, müslüman olmayan Türk, Türklükten de ayrılmıştır. Tüm millet aleyhine çalışanlar da işte bu İslamdan beri olanlardır.

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Nikahın dini olanı resmi olanı diye bir ayrımı olamaz. Nikâh bir irade beyanıdır, aile olma ve nesebi muhafaza etme sözüdür ve imam nikahı diye bir uydurma yoktur. Nikâhta aslolan evlenme iradesinin de aleniyetidir. Yok yani öyle kendi aralarında nikah kıyıp alenileştirmeden birleşmeyi meşru addetmek. Daha doğrusu zinaya din içinde meşruiyet kılıfı ayarlamaya çalışmak.

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Normal bir konuşmayı işitme kabiliyetimiz ötesinde hızlandırsak duyacağımız sadece sessizlik!

Algılayabildiğimiz frekans aralıkları 20-20.000 hz aralığı. Bir kedi 65.000 hz. civarı işitebiliyor. Yunus ise 150.000... Bir sivrisinek bir saniyede 600 kere kanatlarını çırpıyor. Ona ait duyduğumuz sadece keskin, ince bir vızıltı.

250 hz. bir konuşmayı 25.000 hz. civarına çıkardığımızda ses kaybolmuyor; ama işitme yetimizin ötesine geçiyor.

Neler çıkar buradan, neler...

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Kin, kimde var ise, onda iz'an aranmaz.

Kindar, bir gün karısını tekmeler, diğer gün bir köpeği.

Bir bakarsın bir çocuğun kolunu büküp, kırmıştır.

Ya da kuş lastiğine taş koymuş, bir kafa yarmıştır.

Kin öyle şirret bir kepazeliktir ki, daima açık aratır, hata buldurur.

Kindarın görüş alanında olan, ne yaparsa yapsın iyi ve doğru adına, kin sahibi için ancak bir hatadan ibarettir.

Gayrına kinlenene bir kinlenen daima bulunur.

Kin ayarsızdır.

Kindar ise cehenneminin mimarı...