Görüşlerim

Bu ülkede emperyalistlerin ağzı ile konuşan hainlerin hepsine ağır bir yaptırım şart olmuştur.

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Çevremiz bu kadar karışık iken, yurtta birlik ve beraberlik için gereken, adalet odağında tek ses, tek nefes olmak değil midir!?

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Hakim, savcı, müfettiş, amir olmak için parti pırtı, ağa, lider referansı gereken bir ülkeden bir halt olmaz. Buna çanak tutan ve bunu şart koşanlar da ihanet ehlidir. Liyakat ve ahlak ikinci plana atılıyor ise, atan da buna sessiz kalan da alçaktır.

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Bu cezanın yatarı var mı, varsa ne kadar avukat hanım/bey diye sorulan başka bir ülke daha var mı? Hayır yani cezanın yatarı yoksa ceza niye verilir ki?

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Bir muhalefet hastalığı vardır. Hakkı teslim topukta diken gibidir kimi zaman. Bazısı için de hakkı kimin dillendirdiğine bağlıdır biraz.

Bu bakış açısı aslında ahlaksızlık ve alçaklıktır!

Hırsız bizden diye onu aklamaya çalışmak gibi!

İyi bir icraat yapan bizden değil diye onu hor görmek veya!

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İşini büyütme gerekçesi ile hibe, kredi alıp, parayı eve, yata, arabaya harcayıp, mevcut işini de batırarak, onlarca çalışanını işsiz bırakanların tüm mal varlıklarına el konulmalı ve işlerini idare için özel önlem alınmalıdır.

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En düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlenmelidir.

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Büyük tavuk üreticisi firmalara denetim kayyumu atandı ya, eğer büyük market zincirlerine de aynı prosedür uygulanmaz ise fahiş fiyat ile mücadelede başarı muhaldir.

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Kendini asla yanılmaz, seçkin, akıllı sanan üç beş hadsiz, zırtapozun birinin açtığı yolda bu necip millete hakaret etmeyi kendine hak ve vazife kabul ediyor. Lakin kendileri rezil olmaya mahkumlar.

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Medeniyeti inkişaf halinde cemiyetlerdeki her tanzimat, ağır bir tazminata sebep olmuştur.

İnsanın bu dünyada hayatı boyunca bir duruşu olmalı. Kendine ait, kendini yansıtan ve sahip çıkabileceği. Hesabını verebileceği, onurla arkasında durabileceği. O, bu, şu dedi diye değil, içselleştirdiği bir duruş. İmanın bile böylesi makbuldür. Aidiyet dahi bir muhakeme ürünü olmalı ve şahsi tercih yansıtmalı. Birilerinin tercihlerini yaşayan, yaşadığını iddia etmesin .

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Müslümanların en çetin imtihanları, dinlerinden Arap kültürünü sıyırabilmelerindeki başarıları odaklı olacaktır. Allah'ın Muradını önceleyerek, tevhidi ve iyi insan olmayı başarabilenler ve tevhidi, din iman söylemlerinde katlederek helak olanlar olarak ikiye ayrılacağız net. Allah bizleri Muradı yönünden ayırmasın. Amin

Evet, Aleyhisselam Arap idi ve o kavmin arasından çıktı, ama Onun tek derdi Allah Muradını talim idi o toplumda. İlkeler açık ve Mesaj net esasen.

İslam, malum hazreti Adem aleyhisselam'dan hazreti Muhammed aleyhisselam'a kadar gelen tüm Peygamberlerin tebliğ ettikleri tek ilahi dindir ve her Peygamber, kendi kavmine, Allah'ın muradını, onların anlayabilecekleri dilde, açık olarak bildirmiştir.

Her kavim, bu mesaja, anlayamadık duymadık diyemeyecekleri netlikte kendi örf ve ananeleri ile de misallendirilmiş bir söylem ile muhatap olmuşlardı ki tevhid ve iyi insan olmak bu mesajların özüdür.

Bugün ve dün İslamdan kopuşların esaslı tek sebebi mesajın hurafelerle bulandırılmasıdır.

Tevhid şirk ile, iyi insan olma ideali envai çeşit nefsi heves ile sulandırılmış ve kültür, toplumların değer yargıları, yaşama alışkanlıkları İslamın önüne geçirilmiştir.

Böylece günümüzde İslam mesajı yeniden netleştirilip, hurafelerden ayıklanmaz ise, buna ilmi ve imkanı yetmesine rağmen, bu hususta gayret sarf etmeyenlerin büyük vebal altında olduklarını düşünüyorum.

Mesela mevzu ağız temizliği iken, misvak ağacına indirgenirse buradaki vebal gibi.

İnsanlığın kurtuluşu sadece tevhid, salih amel ve iyi insan olmaktadır.

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Veliaht prens'in hamiliğini üstlendiği evanjelistlerin ılımlı İslam projesine itibar etmek ahmaklıktır!

