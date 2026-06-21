Görüşlerim

Dünyada şu an Yahudi karşıtlığının somut en büyük savunucuları siyonist ve evanjelistlerdir. Bunların eylem ve söylemleri sebebi ile, şu an dünyanın her yerinde Yahudilere büyük bir öfke duyuluyor!

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Sizi bilmem de sayın idareciler, benim misak ı milli de gözüm var!

Dedelerimizin kanları ile vatan toprağı ettikleri Musul, Kerkük ve nice yerler bizimdir, yok öyle cetvel hesabı ile terk!

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TRT Radyo'da 15 yaşında Nazife Hanım şarkısı vardı. Ayıptır, yazıktır ey İdare!

Belki o zamanlarda vardı, ama şimdiki zamanda bu yaşta olanlar çocukturlar ve bu güfteler düzeltilmeli!

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İnsanlık tarihi boyunca güç zehirlenmesi yaşayan nice bir kişi, devirlerinde milyonlarca hayatı perişan etmiştir. Artık insan bilmeli ki güç asla tek bir kişinin iradesine teslim edilmemelidir!

Hiç ibret alınsaydı tarih tekrar eder miydi ama!

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Tasavvuf literatüründe sıkça geçen fena ne demektir.

Bir genç oğlan, bir kızı sever ve ondan uzaklaşırsa; haliyle aşk ve sevgisinden tahammülsüz dereceye gelir; arar, arar...

Ansızın tenha bir yerde korku ve utanç olmaksızın karşı karşıya gelir.

Acaba o anda kızın istek ve arzuları, bedeni ve güzelliğinden başka bir şey aklında kalır mı?..

Elbette kalmaz..

Kalmayınca, titrer mi?..

Titrer..

Birleştik der mi?..

Der..

Yahud düşüp bayılır mı?..

Bayılır..

İşte bunu gören: " Şu genç, bu kıza meftûn olmuş. " der

Ayılınca, gençten sorsan: Nedir bu senin halin?.

" Canım onun canı için feda olmuş; istek ve buyruklarına hazırım. Onun isteği, benim isteğimdir; ben yoğum o var.. " demez mi?..

Der..

Bundan daha âlî ünsiyet makamı...

Bu " O benim içime.. Ben de onun içine girdim." demek değildir.

Adamın belinde bir silah var. Cebinde kaçak bir eşya var.

Ansızın polisler etrafını sarar..

O anda, polislerin korkusundan titrer mi?

Titrer..

Şok geçirir mi?..

Geçirir..

Polisin zatından ve silahından , bir de merhametinden başka, hiçbir şey aklına gelir mi?..

Gelmez..

Korkusu ümidine galebe çalar mı?..

Çalar..

İşte bu adam, polisten meftun oldu mu?..

Oldu..

Hele hele, kendisini takatsiz ve mukavemet edemeyecek derecede görürse..

Ve bundan âlî, mahcubiyet makamı...

İşte kızı sevdiğimiz kadar Allah Teâlâ'yı seversek; arzusu için arzumuzu terk edersek; yahud polisten korktuğumuz kadar Allah'tan korkarsak, yasaları için yasaklardan kaçınırsak, fânî olmuş oluruz.

Rahmetli Allâme Şeyh Üstaz İsmail Çetin Hocamızdan dinlediğimin aklımda kaldığıncası

İşte şeyh sadece bunu anlatıyor ise şeyhtir, islamı öne çıkarır görünüp, muhiplerini kendine hizmetçi kılanlar papuç şeyhi bile olamazlar.

*

Makam deyip geçmeyin.

Makam onda mukaddes olan için,

hayra dair tüm variyetinin öyküsüdür.

Onun için katlandığı,

girdiği kılıkları,

hamlığına rağmen olmuş havaları,

ikiyüzlülük, riya ve kirliliği,

yapay gülücük ve şirinlikleri,

ermek için erim erim erimesi,

mertlik ve delikanlılık bonuslarını

hara güre harcamasının kör kuyusudur makam.

Bir şahsiyet öğütücü değirmenidir.

Onu hedefleyen, vicdanını içine boşaltır.

Elden ve gönülden çıkardığı iyiye dair neyi de var ise birlikte.

Hedef makam olunca böyledir,

Makam, makamı sallamayanlara layık oysa...

Bundan işte, makam için kıvrananın

onun için yitirdiği her şeyin acısını,

kavuşunca ona, bir masumdan çıkarması...

Suçluluk ve kıymetsiz hissetmek!

Sadece bundandır.

*

Mantık ilkokul birinci sınıftan itibaren temel ders olarak müfredata girmelidir, ama falan kuramı filan ortaya koymuş ezberi ile değil, ilkeleri talim ile.