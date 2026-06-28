Görüşlerim

Böcek'in adaylık için rüşvet verdiğini itiraf ettiği ve Özel, onun sözünden çıkmaz dediği İmamoğlu'nun öne çıkardığı Özel'in mağdur olarak pazarlanacağı yeni partiye, ekonomik sıkıntı çekenlerin yönelmesi gibi bir sorun yaşanmaması için, mutlak butlan davasında Yargıtay, bir an önce karar vermelidir.

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Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidar kapısı demek, derman kapısı demektir dedi bugün, lakin o kapıya CİMER üzerinden ne kadar yazmış olsam da sıkıntımızı, derman olacak bir dönüş, bu güne kadar hiç olmadı!

Allah böyle bir iktidar nasip etsin duasıdır niyazım.

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TRT Radyo'da 15 yaşında Nazife Hanım şarkısı vardı. Ayıptır, yazıktır ey İdare!

Belki o zamanlarda vardı, ama şimdiki zamanda bu yaşta olanlar çocukturlar ve bu güfteler düzeltilmeli!

CİMER üzerinden RTÜK başvuruma verilen cevap:

Sayın Dinleyicimiz TRT Repertuvarında yer alan, Tekirdağ / Şarköy yöresine ait “Bağa Girdim Bağ Budanmış” adlı türkü anonim bir eserdir. Türkü sözlerinde geçen bazı ifadeleri, ortaya çıktığı dönemin kültürel ve toplumsal koşullarıyla değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü türküler sadece birer müzik eseri değil; aynı zamanda yaşandıkları dönemin duygu dünyasını, toplumsal ilişkilerini, inançlarını ve gündelik hayatını yansıtan sözlü tarih belgeleri niteliğindedir. Söz konusu eserin yayınlanması, içerdiği her ifade veya yaklaşımın günümüzde benimsenmesi, teşvik edilmesi ya da onaylanması anlamına gelmemektedir.

İletmiş olduğunuz görüş ve önerileriniz için teşekkür eder, katkılarınızı değerli bulduğumuzu belirtmek isteriz.

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Kadınlar okumasın diyenler, eşleri, kızları hastalanınca kadın doktor ararlar.

Başka da söze lüzum yoktur.

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Din ile ilgili en önemli sorun, sözde dindarların dini maslahata dair nasihatları masal niyetine dinleyerek, derin dinlenme safahatına geçmeleridir. Bu sebeple nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu yerlerde (sözde) dindar çok, ama ayık halde din ile arz ı endam ediveren pek azdır.

Ben islamı kurtaracağım şarlatanlığı ile müslümanları sömürenlerden kurtulmadıkça, müslümanların burunları pislikten kurtulamaz. Böylelerin alametleri şu kadar ayandır ki: Sabah namazda onları göremezsiniz, ama camiler kapatılmasın feryatlarındadırlar. Yanında çalışanlara, insana yakışır bir hayat sürmesi için gereken ücreti vermezler, ama kendi gibilerin bulunduğu bir ortamda falan vakfa yüklü bir bağış yaparlar ve bunu da zekâtlarından düşerler.

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Mantık ilkokul birinci sınıftan itibaren temel ders olarak müfredata girmelidir, ama falan kuramı filan ortaya koymuş ezberi ile değil, ilkeleri talim ile.

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Ödetici adalet mi önleyici adalet mi?

3 4 veya 18 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ederek öldüren birine, yaptığının karşılığı cezayı bu dünyada ödetebilecek bir yaptırım var mıdır?

Mevcut hukuk sistemimizde ödetici ceza sistematiği gereği bu suça hapis cezası uygun bulunuyor ki, zamanımızda maalesef benzer suçlar bu bakış tarzı gereği katlanacak artmaktadır.

Halbuki böylesi suçlarda faile, bu dünyada yaptığının karşılığını ödetebilecek bir müeyyide söz konusu değildir. Faile ancak bu suçları önlemek ve toplum vicdanını rahatlatmak için önleyici hukuk sistematiği gözetilerek yaptırım uygulanması mümkün olabilir.

Konuya bu zaviyeden bakıldığında esasen hapis cezası da idam cezası da yapılan menhiyatın karşılığı bir ceza olamaz. Ancak toplum dengesi ve suçu önleme gayesi ile bir müeyyide öngörülecek ise en azından idam söz konusu olmalıdır.

İslam hukukunda yer alan kısas da bu gibi suçlara karşı müeyyide anlamında uygun olmayacaktır. Tecavüze uğrayan ve öldürülen çocuğu için, babaya teklif edilecek parayı, onun, diğer çocuklarının geleceğini düşünerek kabulü dahi ilahi adaleti zedeleyecektir. Bu suçlar, kişilere karşı işlenen suçlar olma vasfından, işlendikleri anda çıkmışlar ve insanlığa karşı işlenmiş suç vasfını kazanmışlardır ki ceza i müeyyide de bu vasıf ilişikli olmalıdır.

Geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde verilecek hükümde, fiil net şekilde tespit edilerek, suç ve suçlunun hiçbir karanlık nokta bırakılmaksızın aydınlatılacağı, tüm çıplaklığı ile gerçeğin ortaya konulacağı bir yargılama şartı ile, suçsuz bir insanı öldürmenin de tüm insanlığı öldürmek gibi olduğu gerçeği ihmal edilmemelidir.

3 4 yaşındaki çocuğa tecavüz ederek öldürene hapis cezasını uygun bulan hukuk sisteminde benzer suçlar katlanacak artar ve çocuğun cinsel obje olarak sunumlanmasına gıkı çıkmayan bir devlet de olmasa daha iyidir.

Bu gibi suçlarda ödetici adaleti gözeterek ceza karşılıksız kalır, önleyici adalet gözetilmelidir.