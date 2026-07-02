Görüşlerim

Bu zamanda bırakın engellileri, her çoluk çocuk sahibi aile için araç, asla özel tüketim değildir ki, ÖTV konusu olsun. Lüks araç için bir limit belirlemek uygun olabilir.

Adalet bu tespiti yapmayı gerektirir!

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Turizmin en yoğun zamanında Bodrum esnafı kan ağlıyor diye haber yapıyorlar. Yunan adalarına gidiyorlarmış Türk turistler. Bodrum'da bir lahmacuna ödedikleri para ile, o adalarda 3 öğün yemek yiyebiliyorlarsa, hiç sızlanmasın sayın esnaf!

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İnsana ruh verildiğinde, nefsine doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü tefrik ve tercih etme yetisi de verilmiş oldu. Cennet ve cehenneme dair seçim yapma iradesi de böylece!

İnsan bildiğini bildiği için sorumlu tercihlerinde!

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Ey kasası, kesesi dolu müslüman, neden ağız tadın yok, huzursuzsun?

Acaba bazen gizli, bazen açık, tanrıcılık oynadığın için olabilir mi?

Rab kabul ettiğin Allah, sor bakalım vicdanına, böyle ise durum, sana rahat verir mi?

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Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde görev almak isteyenlere, siyaset yasağı getirilmesi çok hınzırlığın önünü kesecektik. Kim ki STK yapılanmalarında görev aldı, ona, en az 30 sene siyasi faaliyet yasağı getirilirse, hizmet ettiği kurumu sıçrama tahtası yapamayacaktın en hafifinden.

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Devlet 10.000 kadro ihdas etse ve işiniz sadece dürüst bir şekilde, mevki, makamlara torpille yerleşen, liyakatı olmayanları devlete rapor etmek olacak dese, işe girmek için geceden parti kapısında sıraya gireceklerin ülkesinde, ahali kendini düzeltmez ise, devlet düzelir mi?

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Bir Türk öldürmek, yetmiş gavur öldürmekten efdaldir" diyen birine methiyeler düzen bir parti ile ittifak yapanlar vebal altındadırlar.

Kürt-İslam Teali Cemiyeti önderlerini ısıtıp tekrar piyasaya sürenleri alkışlayan bir kafa var memlekette.

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Türkiye'de sorunları çözebilmek için eğitim, hukuk ve ahlak konularına önem verilmeli der rahmetli Alev Alatlı, doğru söyler, ama tüm dünyadaki sorunları çözmek için ise İslam'ın hazreti Adem aleyhisselâm'dan hazreti Muhammed aleyhisselam'a kadar hiç değişmeden gelen ilkelerini hakim kılmaktan başka bir yol olmadığını da bendeniz eklemek isterim.

Kültür, yaşama alışkanlıklarından arındırılmış ilkesel İslamı benimsemek ve hayata geçirebilmek.

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Yaşıt olduklarım ve 10 yaş alt ve üst grup özellikle okusun lütfen:

Felç zor bir rahatsızlık ve sizler, en riskli yaş grubundasınız, kolesterol, tansiyon, damar darlığı ve kan değerleri kontrollerinizi ihmal etmeyiniz ve özellikle sağlıklı beslenme ve hareketten organizmanızı mahrum etmeyiniz.