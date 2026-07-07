Görüşlerim

Türkiye'de adalet neden tam teşekküllü tesis edilemiyor?

Zira mevcut devlet nizamı sipariş ile kurgulandı. Bu milletin genetiğine uymayan bir garabet.

Cumhuriyet deniliyor, ama cumhurun meyli ve arzusuna asla itibar edilmiyor. Bürokrasi kutsalı hakim güç ve sahibi olan kurucularına hizmet ediyor.

Bu durum değişir mi?

Şu durumda mümkün görmüyorum. Zira yönetime gelenlerin hepsi, son son yapıyı daha da sağlamlaştırmaya gayret ediyor.

Dün İngiltere'nin bugün ABD, olmadı Rusya'nın vilayeti olma payesi hala en makbul paye addediliyor.

Seçimler bu gidişe dur demek gerekir diyenlerin zaferi değil miydi?

Değildi.

İnsanlar yapıyı değil lideri oyluyorlar.

E ama bu lider yapıyı değiştirsin diye oy vermediler mi?

Görünürde öyle ama, liderin arkasında bunu başarabilecek bir kadro yok. Mecburen bir müddet daha böyle devam edilecek.

Bu arada bakalım neler olacak.

Fetö benzeri hangi yapılanmalar nerelere sızacaklar...

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Batı'ya, Türkiye'de bir karışıklık için ben talibim mesajı veren birine acil siyaset yasağı getirilmesi gerekmekte değil midir!

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Ben atama için puanı yeten öğretmen olan kızıma sözleşmeli öğretmenlik için mülakata katıl, sana refere olacak kişiler var dediğimde, puanı benden daha yüksek olanlar var, onların hakkına girmiş olurum diyerek mülakata katılmamıştı, çok sevdiği mesleğini maalesef çok düşük ücret verenlerin çocuklarına dışarıdan eğitim desteği vererek devam etme durumunda kaldı bir müddet ve şimdi o da yok!

Zor bir zamanda yaşıyoruz!

Refere için parti parti gezenler bir tarafta ve kızım gibiler başka bir tarafta!

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Devlet 10.000 kadro ihdas etse ve işiniz sadece dürüst bir şekilde, mevki, makamlara torpille yerleşen, liyakatı olmayanları devlete rapor etmek olacak dese, işe girmek için geceden parti kapısında sıraya gireceklerin ülkesinde, ahali kendini düzeltmez ise, devlet düzelir mi?

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Tek vazifeleri vatandaşı mutlu etmek olanlar neredeyse vatandaştan mutluluk vergisi almayı teklif edecekler!

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Bir japon'un önüne 100 sayfa Türkçe edebi metin koysanız, Türkçe bilmiyor ise bir gram bir şey anlamaz ve hatta o metinlerin neden önüne konulduğunu sorar ilk iş olarak. Boş ver sen oku sadece denilirse, bunu hakaret kabul eder ve ya harakiri yapar, ya da anlamadan oku diyene kılıç saplar.

Bir Türk'ün ise önüne 600 sayfa Arapça metin konulursa, anlama gayretine girmeden bir ömür çevirip çevirip okuyabilir ve okuduğunun ne anlama geldiğini de öğrensen iyi olmaz mı diyene zındık bile diyebilir.

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Siyaseten kişi için en ciddi yanılgı, benimsediği kıymetlerin temsiliyetini bir kişiye emanet etmesidir. O kişi olmadığında kendini de yok saymasıdır.

Üstelik o kişi, o değerlere aykırı hareket ettiğinde, vardır bir bildiği duygusu da buradan gürbüzleşir.

Halbuki esas olan hak ve hakikatten taraf olmaktır. Kişiye degil, buna teslim olmak insanı insan eder. Lideri yüceltenlerin ne gibi densizlikler yapabildiğinin tecrübelerini en çok yaşayanların bu hataya en sık düşmelerinin sebebi, akıllarını iptal ile itaatin kör kuyularına kendilerini salmalarıdır.

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80 90 yaşlarındaki anne babalarının raporları üzerinden ÖTV bağışıklığından yararlanarak araç almak ve kendi ihtiyaçları için kullanmak isteyenleri kınıyorum!

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Din denince akla kurallar, yasaklar, nehiyler, sevaplar, ecirler gelmeden en önce gelmesi gerekenin sahih bir muhakeme ile erişilmis iman ve vicdanın sesi olması gerektiği dna'ya sinecek netlikte izah edilmeden dünyada din din demedi din muhabbeti asla bitmez.

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Ve evet bir gün dünyada tüm canlılar mutlak eşitlik ile tanışacaklar!

Ölüm ile!

