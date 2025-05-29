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İsmail ARSLAN

İstanbul'un fethi kutlu olsun

İsmail ARSLAN

İstanbul'un fethi kutlu olsun.

Zulüm 1453'te başladı diyenlere destek verenler çatlasa da patlasa da!
Fatih ölmeyecek, fetih hep diri kalacak!

İşler nasıl karıştırılıyor, misali aşağıda:

Ayasofya, camiye çevrilerek cuma namazı için hazırlanınca, Fatih Sultan Mehmed demiş ki: İçinizde ikindi namazının sünnetini hiç terk etmemiş biri varsa, o imam olsun. Kimse çıkmayınca, kendisi imam olmuş. Zira o hiç terk etmemişmiş.
Menkıbe böyle de, işin aslı ne ola acaba?Çok değil, kulak dolgunluğu kadar ilmihal bilgisi olan herkes bilir ki: İkindi namazının sünneti, Hanefiler için gayr ı müekkeddir (nadirattan da olsa bazen kılmamak sünnettir) ve onu hiç terk etmemiş biri varsa, esasen sünnete muhalefet etmiştir.
Yüceltelim derken yerin dibine sokmaya misal böyle olsa gerek.
Bu mevzuyu nakletme sebebim sadece şudur: Menkıbe kültürüne ihtiyatlı yaklaşmak lazımdır.
 

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