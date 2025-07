Kanun teklifimdir!

Mali varlıklarını bağımsız denetime açmayan her dernek, vakıf, sendika, oda, parti vs bilumum STK'lar kapatılmalı ve mal varlıkları benzen amaca hizmet eden, bağımsız denetime tabi kurumlara aktarılmalıdır.

*

15 Temmuz ABD mandasının kırılma anı, ama daha çok yolumuz var.

İktidar için manda ile iş tutanlardan da kurtulmak lazım daha!

Ve sağ, sol, alevi, sünni ayrışmalarından tamamen sıyrılmış, derdi, ülküsü, davası sadece bu milletin selameti olan bir iktidara evrilmedikçe yapı daha çok sürünürüz bu hengamede!

*

Münafık şeddeli kafirdir!

Bir orada bir burada derken, aslında sadece kendi merkezinde, her halttadır!

En çok münafık din ile arz ı endam edenler arasından çıkar!

Alameti çok belirgindir:

Din, mukaddesat derken, bir bakarsınız o büyürken, onun dillendirdiği değerler hayatında azaldıkça azalır!

*

Tüm kurumlar kamu stk ayrımı olmaksızın etkin bir denetim dahilinde çalışmalı ve denetleyenler de denetlenmeli ve işin esası insana güven bazlı idare terk edilmeli. Her idari sistem, biri gidince bir başkası ile de aynı ilkelerle çalışmanın mümkün kılındığı bir yapıda kurgulanmalı. Denetime ihtiyaç duyulmayan bir mekanizma oluşturulana kadar ütopya bu olmalı.

*

Hiç bir vatandaşımızın yolsuzluğa, rüşvet ve iltimasa destek vermesi olası değilken, ana muhalefet partisinin böylesi suçlamalarla yargı önündeki kişilere destek için halkı sokağa davet mantığı sakattır, yargılama sonucunun beklenmesi ve sonrasında yol haritası belirlenmesi isabetli olacaktır.

*

Emperyalistlerin maşası bölücü terör örgütüne silah bıraktıran, Dem partiyi Türkiye partisi olmak zorunda bırakan siyasi irade, umarım mandacıların elinden de bazı partileri kurtarabilir!

*

Terörden kurtulmuş bir Türkiye'den kim rahatsız oluyorsa, işte onlar çirkeflik yapanlar ve yurdum rahatsızları da bunlara piyonluk yapıyorlar!

*

Silahlarını teslim etmek yerine yakanlar kanımca en çok eylemlere katılanlardır. Geçmiş geçmişte kalsın ile örtülmemeli şehit ve yaralıların failleri!