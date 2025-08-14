Kötülük kötüdür!

Yahudileşmiş müslümanlar, müslümanları katleden Yahudilerden daha az şerli değillerdir!

*

Hristiyanları kullanan Yahudilerin katliamlarına karşı bir şey yapamayan Müslümanların zillet dönemine denk geldi hayatımız!

*

Bir cumhurbaşkanına lanlı lunlu hitap edecek kadar düşüncesiz birinden liderlik bekleyenler şaşkınlardır!

*

Yaşamın boyunca belki bir defa bile bindirmeyeceği arabayı, anne baba, kardeş, dede ninesinin üstünden ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanarak almak isteyen vatandaş, sen kötü bir insansın ve kötülük cezasız, kalmaz, ya burada bugün, veya öte tarafta yarın!

Varsa böyle bir niyetim yol yakınken geç bu ahmaklıktan!

Dünyada ve ukbada rahat et!

*

Müslüman, ölmek istemeyeceği hal, görüntü ve ortamda bulunmaktan sakındığı ve işte şu an ölsem de olur hali ölçüsünde sabit kalabildiği zaman kamil mü'min olma yolunda, yol almadadır demektir.

İyi insan olma ve iyi insan yetiştirme idealinden sapmış her dini akım bir seldir. Kapılanını boğar. İçine rant girmiş, ticarete siyasete bulaşmıs müesseselerde bu ideal özde asla olmaz, sadece söylemde vardır.

Sağlam sahih bir ahlaka sahip olmayan birini, günde 10 defa camiye girip çıkarken görseniz, şöyle düşünseniz sıkıntı olmaz: Çalacağı ayakkabıların keşfini yapıyor.

*

Kainatın işlerini görmeye Allah'ın Kudreti kafidir. O dilediğinde, ol demesi kafi olandır. Benim gavsım kainatın işlerini çekip çevirir gibi sapkın bir şirke bulaşarak cennet ummak ahmaklıktır.

Bunu ifade edene düşmanlık beslemek ve efendisinin esasen sadece bir insan olduğunu, insanın da nefis sahibi olduğunu söyleyeni itibarsızlaştırma hamakatına girmek de şapşallıktır.

*

Belki eskiden de vardı; ama bu aralar çok fark etmeye başladım: Bir topluluğu hayatta inandıramayacağın, o topluluğa asla yaptıramayacağın bir şeyi, o topluluğun sözünü dinlediğine söylet, mevzu tamamdır.

Bu sebeple liderliğe değil, ilkelere itimat asıl olmalı. Zamane liderlerine ulaşmak niye mümkün değil, neden civarları kat kat onlar ne talim ediyorsa lider onu söylüyor tarzı insan dolu?

Niye bu liderler her ağızlarını açtıklarında milletin hayrına, menfaatine çalıştıklarını söylerler de attıkları imzalar belli bazı kişilere yarar?

Menfaati olanlarca halka halka sarmalanmış liderin ağzının içine bakanlar, biraz da buradan baksın.

*

Ülkemde siyaset anlayışı çok tuhaf maalesef!

Onu seçerler, onu o orada olduğu için tercih etmişlerdi, ama kişi, seçildikten sonra, yerini değiştirebiliyor ve onu seçenler umrunda olmadan, onların hayır dediklerinin safına geçebiliyor ve tuhafı, sokaklarda da gezebiliyor!

Yani seçenleri değil, sadece ancak kendi hevasını temsil eden bu kişiye, geçtiği yerde kıymet bile veriliyor!

Tuhaf bir durum!

*

Doğru kişiye doğru soruyu yönlendirince doğru cevap da kendiliğinden gelmez mi?

Çocuk tornaya kabiliyetli, onu edebiyat ve tarih ile oyalarken, yeteneğini de köreltiyorsun en milis eğitim!

*

Osmanlı adalet sisteminde ihtikar, 'stokçuluk', fahiş fiyat uygulayan esnaf halk önünde falakaya yatırılırdı, bu çok eski kafa işi mi dediniz, o zaman yeni kafa işi en azından teşhir ve mallarına el konulması nasıl olurdu?

