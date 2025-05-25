Lafı eğip bükmeden

Meclis'te engelli sorunlarına dair bir komisyon kurulmuş, demek ki hiç bir sorun çözülmeyecek diyorlar, haydi yalancı çıkarın böyle diyenleri!

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Televizyonlarda yayınlanan reklamlarda tanıtılan ürünler ve tanıtımlarda, dizilerde sunumlanan hayat tarzları öyle emekli, işçi, memur maaşları ile örtüşmüyor, bunun getiri götürüsü hiç mi düşünülmüyor yetkililer tarafından!?

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Kaçak elektrik kullanımının faturasının tüm abonelere kesilmesi adaletsizliktir. Denetim ve cezalar artırılmalı, önlenemiyor ise hangi şehirlerde bu alçaklık yaygın ise, o şehrin abonelerine yük yansıtılmalıdır.

Yok bu bile isteye göz yumulan bir prosedür ise, borcuna sadık kullanıcıya kayıp bedeli yüklenmemelidir.

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Allah'ın kişinin dönüş yapmadan affetmeyeceği tek büyük günah şirkti ve özellikle şu himmet ayaklarına tasavvuf kullanılarak saf Anadolu insanına bu günah hem meşru hem de mecbur kılınarak yaygınlaştırıldı. Himmet şeyhim derseniz, Allah, şeyhe duyurmadan bizzat gelir işinizi görür diye bir abudiklik bu dine yamanmaya çalışıldı ki gel de bunu meşru ve hatta buna kendini mecbur hissedenden tevbe bekle. Mümkün mü?

Sen himmet Allah de, Allah senden razı ise, işinin görülmesi için en ifriti bile emrine amade kılabilir.

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Tavuklara özgü bir vasıf vardır: Önlerinde tepeleme yığılı darıdan, biri bir tane kapıp uzaklaşsa sürüden, hepsi birden kaçanın peşine düşerler!

Cümleden tavuğu çıkarıp, haset ve hırsın ona hakim olduğu hemcinsimizi de koysak oraya anlam bozulmuyor.

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Şu bir gerçek, hiç lafı kıvırtmaya sebep yok:

İnsan hakları, sosyal adalet, eşitlik vb. ifadelerini diline dolayıp, yaşama geçiremeyenlerden;

"mü'minler kardeştir" "komşusu aç iken tok yatan bizden değildir"i zünnar misali beline dolayıp, hayatına taşıyamayanlar daha alçaktır.

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Nikah, bir akitten ibarettir ve meşruiyetinin şartı aleniyettir. Dinlisi dinsizi olmaz. Aktin özü, evlilik bağına bağlılık ve yatağını gayra çiğnetmemek, dolayısıyla nesli muhafazadır. Erkek için kadın için bu husus aynıdır. Yani hukuk ile koruma konusunda, devlet nikahı esastır, güvencesiz ve kontrolsüz hocanın, onun bunun kıydığı nikahın meşruiyeti yoktur.

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Biz Türkler, harbi harbi treni 1000 yıl önce kaçırmışız: Oğuz ve Kıpçak boyları hem de Müslüman olmalarına karşın, 1000 yıl önce birbirlerinin yollarını kesmişler ve yeryüzüne adaletin hakim olmasına, aralarındaki güç savaşları sebebiyle mani olmuşlardır. Bugün, Allah bir fırsat daha lütfetti biz Türklere ve ya bir olacağız, ya da yeryüzü ile birlikte, tarihten silineceğiz, başka seçenek görülmüyor.

Bunun yolu siyasal dinciliği red ile Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed aleyhisselam'a kadar hiç değişmeden gelen bir ilkeler dini olan İslama öz anlamı dahilinde yönelmek iledir.

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Hayatı anlamlı kılma adına Allah'a iman en güçlü dayanaktır.