Partili cumhurbaşkanlığı sistemi hata olmuştur. Başkanlığa geçildiğinde bir parti liderinin başkanlığı normal olabilirdi, ancak mevcut yönetim modelinde cumhurbaşkanının bir partinin de genel başkanı olması hiç etik değil

Bir an önce bu konunun halledilerek, sistemi düzeltmek gerekiyor.

Bendenizin önerisi: Tüm siyasi partilerin kapatılması ve toy/kurultay odaklı bir sistem kurgulanmasıdır.

Her sokak, mahalle, belde, köy, kasaba, ilçe, il, bölgede, muhit yerleşimli vatandaşların seçtiği temsilciler, son son TBMM çatısı altına kadar bu sistemde kurgulanır, muhalefet, iktidar kavramları ortadan kaldırılır, her liyakat ehli, prensipler dahilinde vazife alabilir. Vali ve belediye başkanlığı tek sıfatta birleştirilir. Başkan adayları Meclis tarafından belirlenir, milletçe seçilir.

Muktedirin yanlışı, hatası nasıl denetlenir, muhalefet olmazsa mı dediniz, mevcutta, onlar gitsin, biraz da biz nasiplenelim kafasından başka gayesi olmayanlardan ders alınıp, özgün bir sistem kurgulanabilir. Yeter ki yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığı muhafaza edilsin.

*

Ayasofya camisinin ibadete açılması, mason dernek başkanının tutuklanması yetmedi, bir de bir hafız içişleri bakanı olarak atandı diye kuduranlar kahrolsun.

*

Sığınma içgüdüsü ile vazgeçtiğin özgürlüğünün bedelini alakasızlara ödettirmekten vazgeçemiyorsun. Bence psikopatlık tam da bu. Ne istediğini bilmemek ile bilmek... Uymamalı kilo bedene ki mide doyarken ruh acıksın.

*

Helalleşmek vardır ve güzeldir, arabulucu, uzlaştırıcı bu işe vesile olur, iyi hoş da, hakkına tecavüz edilen, hakkını istiyor ise, bu işte helalleş, vaz geç, şuna rıza göster demek, yamukluktur ve işte hak müdafii, hakkı savunma ile iştigal ettiği için, ara bulmaz, uzlaşmaz, hakka sahip çıkar, hakkın zayi olmasına göz yummaz. Bu sebeple arabuluculuk, uzlaştırıcılığı bilmem, ama hak müdafası meşgalesi bir şeref mesleğidir.

*

Kurumlar hain olmaz, insanlar da sorun olabilir. Hukuka aykırı bir durumunu tespit ettiğiniz hakkında yargıya müracaat edersiniz ve gereğini yargı yapar. Adamlarınız oraları ele geçiremedi diye koca koca organizasyonları itibarsızlaştırma gayretleri yanlıştır. Çalışsınlar, ikna etsinler kafanızdaki insanlar oralarda yönetime seçilebilsinler. Bu işin oluru budur. Hükmedemediğin yerin kapısına kilit vurmaya kalkınca yarın, dünkileri sen nasıl anıyorsan, öyle anılırsın.

*

"Andolsun! Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksilterek imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele!

Onlar başlarına bir belâ gelince 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz' derler." (Bakara 155-156 meali)

Buradaki imtihanlar tahdidi değildir, herkesin kendi özel durumuna özgü imtihanları olabilir. Kimi ünvanı, makamı, gücü ile ve kimi de imkan ve imkansızlıkların ile...

Allah imtihanlarından başarı ile çıkabilen kullarından eylesin. Amin

*

"O gece tartışmıştık ve öylece uyuduk şimdi mezarını dahi bilmiyorum."

Eşini kaybeden bir depremzedenin acı dolu sözleri.

İktibas

Sevdiklerinizi üzmeyin!

Dünyada en ağır ceza vicdan azabıdır!

Allah giderlere rahmet eylesin, kalanlara ağız tadıyla hayırlı yaşamlar nasip eylesin. Amin