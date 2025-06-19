Yalan yanlış mı?

İran'ın attığı hesabı doğru yapılmamış füzelerle İsrail, Gazze’yi unutturup, mağdur ve mazlumuz propagandası yapıyor, füzeler doğru hedefleri vurmazsa, kanımca bu da siyonist işidir!

Ayetullaha bağlı ordu, devlete bağlı ordu gibi saçma bir düzen olur mu!

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Mevcut hükümet yıkılsın diye, ülke güvenliğini zaafiyete düşürecek bilgileri dış istihbarata sızdırabilecek kadar kanıbozuk vatandaşlar da yok değil deseler, abartmayın diyememek ne acı!

Irak, Afganistan’dan sonra İran'a da demokrasi getirme vaatçileri, Türkiye'de kaos ve işgal için demokrasiyi ve bir şişe bira için vatanını satma kapasitesi olanları kullanmayı düşünüyorlarmış!

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Bu topraklarda siyasilerin bir konuda hata yaptım, yanlış davrandım dediğine şahitlik etmeden göçüp gidecek bir neslin mensuplarındanım. Hele ki en üsttekiler mi mesela, asla, yanıltılsalar dahi, hata edemezler.

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Yerli ve milli savunma sanayiine kem gözle bakan, olumsuz eleştirip, hor gören tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı istihbarat bağlantıları araştırılmalıdır!

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Kolombiya devleti Filistin'e büyükelçi atadı ve İsrail elçisini çekti. Hristiyan ve solcu ya burnuna tutmaz çok müslüman görünüşlü zibidi takımı, ama eminim onlardan daha insan bu kararı alanlar!

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Temel sorunlardan birisi de şu:

Dışında iken sorgulayabildiğini, içine girdiğinde sahiplenmek...

Halbuki doğrusu, içinde iken sorgulayabilmektir ki geliştiren de sadece budur.

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Tevhid ve iyi insan olma davasına dönmeden Müslümanlar, yeryüzünün karmaşası bitmez. Bunun yolu da çok kolay, ama uygulaması çok müşküldür. Bu dinden geçinen her klik, bu söylemi dillendirenleri, en başta gücünce tekfir ile, itibarsızlaştırmaya gayret edeceklerdir.

Şirki reddeden dini, ayakta kalmak için şirkin dibine sokanlar, bu lafı dillendirenleri ne yaparlar, hayal bile edilemez. Ayrıca iyi insan olmak demek, iyi ezber yapan, en iyi itaat eden insan demektir fikrini iman şartı edinmişlerin ne umurlarındaymış, adalet, liyakat, hakkaniyet.

Böyle gider mi peki?

Gitmez, ama onlar için yine de sorun yok, buradan da bir nasiplenme illa ki ihdas edeceklerdir.