Yok öyle laf ile hukuk devleti olma iddiasının bir geçerliliği

Türkiye bir hukuk devleti ise, benim yaşadığımı ne ile izah etmek mümkün?

Bendeniz Kayseri Şehir Hastanesi heyet raporu ile belirlendiği üzere % 81 bedensen engelli bir avukatım, lakin engel durumum gereği araç kullanmada şu anki halimle % 100 engelliyim. Yani araç kullanamam.

Hukuk devleti olma iddiasındaki devlet mevcut yasal düzenlemeleri gerekçe ederek bana araç alımında ÖTV ve MTV vergilerinden bağışık olma hakkı vermiyor. Diyor ki: % 90 ve üzeri heyet raporun olsaydı, veya aracı özel tertibatla bizzat sen kullanabilir durumda olsa idin, bu hakkın vardı.

Ey devlet! Ben mevcut engel durumumla ehliyet alamam ve asla araç kullanamam! Benden hangi hukuki gerekçe ile doğal hakkım olan vergiden bağışık araç alma hakkımı elimden alıyorsun ve kendini hukuk devleti vasfı ile sıfatlıyorsun?

Mevzu adalete intikal etti ve önce haklı, almalı diyen adalet, sonra hayır, hukuki imkansızlık var, kanun olmalı gerekçesi ile, kararından döndü!

Benim durumumda niceler de böylece ve biz bu durumda iken, sizin hukuk devletiyiz iddianız yalandan ibaret olmayacak mıdır?

Kazara ABD veya batı medyası bu durumdan haberdar olsalar sizi tefe koymazlar mıydı?

Ya bu kararlara imza atan hakimler, hiç mi hukuk nosyonunuz yok?