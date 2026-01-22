Zincirleme perişanlık nasıl oluşur?

Makam ve ünvanını emeli için malzeme kılanın evladı iyali ve çevresindekiler de zehirlenirler ve topyekün hepsi alçaklar olarak yaşarlar ve pejmürde şekilde geberirler. Bir haris, tek başına tüm bir mülkü perişan etmeye yeter. Hırstan sakınmada en önce harisin çevresindekilerin ona ikazcı olmaları dünya ahiret saadetleri için şarttır.

*

Yeri gelir bir tebessüm ve yeri gelir içten bir kahkaha da rızıktır, yaşama devam adına ve korku ile sevinç de öylece. Rızık, sadece gıda değildir, bedeni ayakta tutan her şeydir.

*

Takva nedir?

Allah'a derin saygıdır ki, alameti vicdanı rahatsız edecek tüm olumsuzluklardan kaçınmak ve iyi insan olmada aşırı gayretli olmaktır.

*

Dünyada öyle yaşamak lazım ki, öldükten sonra, ahiret alemi olmasa da, kişinin, yaşadığı hayattan pişmanlık duymadan, kendinden razı olarak gözlerini kapatması aslolan olmalı.

*

Haber bültenlerinde ünlü, ünsüzlerin uyuşturucu, cinsel yönelim ve hayatlarına ilişkin haberlerin engellenmesi isabetli olacaktır!

*

Mala Bağlamak

Yazık ki kıymet, birilerimiz için birilerinin yontmasından geçmek zorunda. Eğer yontulmazsa, bir değeri yok. Toprağın altında milyonlarca senedir ustasını bekleyen elmas mesela, ama konu bu değil, şu:

Sen allame i cihan ol, farkında olmayanların dünyasında olsan olsan maskara olursun. Maskara ül azamsın mesela, farkındaysa eblehler azamlığının, padişahları olmaman için bir neden yok.

Pek bir iyisin, artıların artık zaviyesinde püskürüyor her yerinden. Mal mübaşirlerinin gözüne girmemişsen malın gözü olsan ne yazar. Tatmine elverişli vasıfların tezgahta doğru yerde uygun fiyata, dilbazın mahir dilinden sergileniyorsa, hormonlu olman, hatta çürüğe sarman önemli değildir, müşterin vasf edicinin sihrinde cazibene vurulur, saman tadın, tadın alınınca tat kaçırsa da iş işten geçmiştir, geçmiş olsun tadıcına.

Bu yazıyı mala bağlayalım şimdi:

Ne kadar geçmişse için, o kadar iç geçirirsin...

Kişiye ayarı lazım,

bir ayarsızlığa ayar olmaması için...

Bir mala mal muamelesi yapmadığında; o seni malı bilir.

Bir ere * mal muamelesi yaptığında ise onu kaçırdığını bilmen gerekir.

(*) Er erdir, erkeği dişisi olmaz.