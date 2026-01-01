2026'da, Herşeyin Başı Sağlık Değil, Ahlak olsun : Mahmut Şahin yazdı...

Toplumların bozulması çok kolay olmaz.

Çok uzun zaman ve emek ister.

Bu süreç içinde,

Eğitiminden ekonomisine,

Siyasetinden sosyal hayatına,

Dini düşünceden aile hayatına kadar her alanda,

Geçmişinizdeki güzellikleri söküp alırlar sizden.

Geçmişiniz diye beyninize işlenenler ise en tehlikelisi.

Atasözleri mesela;

"bal tutan parmağını yalar" en bariz olanlarındandır.

"bana değmeyin yılan..."

"devletin malı deniz..."

"kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" vs vs

Atalarımızın lafı diye kasıtlı şekilde sokulan fitneler. Tekrarlana tekrarlana bizi nelere hazır hale getirdiler :

Hırsızlığa,

Hak yemeye,

Dilsiz şeytan olmaya,

Menfaatçi olmaya,

Rüşvete vb

"Her şeyin başı sağlık" ta bunlardan biri şüphesiz.

Önceliklerimiz bizim karakterimizi belirler.

Başa sağlığı koyarsanız gerisinin çok bir önemi yoktur.

Sağlıklı ol ama tembel ol,

Sağlıklı ol ama liyakatsiz ol,

Sağlıklı ol ama münafık ol,

Sağlıklı ol ama torpilli ol,

Sağlık sizi hakkaniyetli yapmaz,

Liyakatli yapmaz,

Emanet ehli yapmaz, yapamaz.

Ama her şeyin başına Ahlak'ı koyarsak,

Gerisinin yine bir önemi yoktur.

Emanete sahip çıkan,

Hakkından fazlasını kabul etmeyen,

Şeref ve haysiyeti önceleyen bir karakter oluşur.

Düzelmeye bir yerden başlamak gerekiyor ise

Kültürümüze kasıtlı sokulan bu sözlerden başlamalıyız.

"sana mı kaldı memleketi kurtarmak"

"sen düşünme işine bak" diye diye düşünmeyi unutturduk.

Düşünmeyen muhakeme etmeyen nesil ne yaptı..?

Önümüzdeki yüzyılımızı etkileyecek denen 'İklim Kanunu' çıktı,

Güllü'nün ölümü ve kızı kadar konuşulmadı.

Asgari ücret açlık sınırının altında açıklandı,

Uyuşturucu kullanan hatunlar kadar dikkat çekmedi.

Kartalkaya otel yangınında 78 insan can verdi,

10 ay sonra aynı otel geceliği 40.000 liradan full çekti. Uydurulan pandemi ile ülkemiz açık hava hapishanesi yapıldı,

28 Şubat sürecinde başörtülüler üniversiteye alınmamıştı,

Pandemi döneminde de aşısızlar alınmadı.

Herkese zorla ya da korkutarak aşı yapıldı,

4 sene sonra Pfizer Türkiye'ye aşı satmadık dedi.

Bir dizi film kadar ilgi çekmesi.

Bir yandan uyuşturucu ile mücadele ediyoruz,

Ünlü ünsüz demeden tutup tutup cezaevine atıyoruz,

Bir yandan da 50.000 torbacıyı cezaevlerinden salıyoruz.

Baronlar elemansızlıktan şikayet etmiş gibi,

tesadüfe bak!

Akıl sen ne büyük bir nimetsin...