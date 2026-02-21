' - Amerika'dan Başka İlah Yoktur ' neredeyse!

Neredeyse son bir aydır ana gündem maddemiz İran - ABD gerilimi.

Yatıyoruz Trump'ın tehditleri ile kalkıyoruz ABD'nin uçak gemileri ile.

Amerika'nın ne kadar büyük bir güç olduğu kafa ve gözlere işleniyor.

24 saat boyunca ekranların müdavimi anlı şanlı isimleri dinliyoruz.

Ünlü gazeteciler, meşhur güvenlik uzmanları, stratejistler cart curtlar.

Bu kadar müptezeli kim nasıl bir araya getirdi hiç merak ettiniz mi?

Adamlar bir aydır neredeyse bütün kanallarda aynı nakaratı söylüyor.

-ABD bu gece İran'ı vuracak mı..?

-ABD hafta sonu İran'ı vuracak.

-Amerikalı bir yetkili yarın İran'ı vuracaklarını söyledi.

-Amerika, İran'da nereleri vuracak..?

-İran'dan boş tehditler, mollalar saklanıyor mu?

-ABD, Hamaney'i de evinden alacak mı?

Bu cümleleri evirip çevirip yerlerini değiştirip çoğaltarak tekrarlıyorlar.

Diyelim ki, istedikleri saldırı gerçekleşti ve ABD İran'ın her tarafını vurdu.

Bu saldırıdan sadece İran'mı zarar görür, yoksa bölgenin bütün ülkeler mi?

ABD emperyalizminin galip gelmesinin bu coğrafyaya ne faydası olabilir?

Hadi bölgeyi geçtim, ülkemize ne gibi bir faydası olacağını sanıyorsunuz?

Bu tarz söylemler ancak bir menfaat elde etmek karşılığında mümkündür.

Hani ağızlarının suyu akarcasına Amerikanın bombalamasını bekliyorlar.

Bombalama başlasa da canlı yayınlarda iştahla yorumlasak diyorlar.

Bir futbol maçını yorumlar gibi sortileri ve atılan bombaları sayacaklar.

Durdur durdur, burayı büyüt, of of of çok şiddetliydi bu son atılan.

Faul miydi değil miydi der gibi tekrar tekrar izlettirip ahkam kesecekler.

Amerika'nın askeri ekipmanının muhteşemliğinden bahsedecekler.

Amerika'ya kimsenin kafa tutamadığını kafalara kazımaya çalışacaklar.

La ilahe illa Amerika'yı ballandıra ballandıra kabul ettirecekler.

İran'ın tavrını eleştirecekler, sen neyine güvenip karşı çıkıyorsun da,

Teslim olmuyorsun Amerika'ya demenin türküsünü söyleyecekler.

İran'ın nükleer silaha sahip olmak istemesini de istemeyecekler.

Hatta bölge ve ülkemiz için de iyi olmadığını küstahça savunacaklar.

İran'ın Şii anlayışının tehlikesinden, yayılmacılığından dem vuracaklar.

İsrail ya da ABD'nin nükleer sahibi olması onlar için hiç sorun değil.

Yeter ki Müslüman İran nükleer silaha sahip olmasın modundalar.

Bombalar düştükçe içten içe sevinip İran'ı suçlamaya devam edecekler.

İran artık önümüzdeki otuz sene uranyum zenginleştirmesi yapamaz.

Amerika'nın şartlarını kabul etseydin de bu bombaları yemeseydin,

İran ekonomisi rahatlasa ve halkın daha müreffeh olsaydı,

ABD'nin ambargosu dan kurtulsaydınız güzellemeleri yapacaklar.

Şeytanın sağdan yaklaşmasını çok güzel taklit ettiklerinden şüphem yok.

İran yönetimini suçlamak ve ABD yi haklı çıkaracak cümleleri hazır.

Amerika bir an evvel bombalarını İran semalarına gönderse duasındalar.

Geberiyorlar bu anları heyecanla anlatıp reyting rekorları kırmak için.

Şimdi zurnanın zırt dediği yere gelelim bazıları burayı istemese de.ı

İran'a saldırı olayı ne zaman köpürtülmeye başladı fark ettiniz mi..?

Epstein dosyası açılmaya başlayıp Batı'nın pislikleri ortaya dökülünce.

Bütün dünyanın dikkatleri İran'a çevrilip uçak gemilerine kilitlendik.

Trump'ın bunu yapmasını gayet mantıklı bulurum da bize ne demeli!

İran'ın petrolünü kontrol edip bir taşla iki kuş vurmanın hesabını yapıyor.

Hem para kazanacak hem de İran petrolünü alan Çin'e ayar verecek.

Adam pisliklerini örtmeye çalışıyor, bunun için Ortadoğu'yu yakar.

Ne İran'ın kıymeti var onun için ne de Müslüman halkların bir değeri.

Kazandığı paradan bunlara da verecektir bizim mi haberimiz yok..?

Kuşa bak kuşa oyununu gayet güzel oynadı ve herkes kuşa bakıyor.

Ne epstein vahşeti ne de israil zulümleri konuşulmuyor artık.

Amerikan ve İngiliz mandacıları 110 senedir ülkenin her köşesinde.

Açık açık "Amerika'dan başka ilah yoktur" demeye çekiniyorlar ama

Günün sonunda her dedikleri de ne mal oldukları da buraya çıkıyor.