Sosyal Medya İcâd Oldu, Görgü Kuralları Bozuldu,

ya da

Anneler Gününü Sosyal Medyadan Kutlamak(!)

...

"dindarlığınızı Allah'a gösterin, bize insanlığınız lâzım" sözünü bilirsiniz.

Kime, neyin, ne zaman ve nasıl gösterileceği konusunda eksiğimiz var.

Tüfek icâd oldu mertlik bozuldu misali.

Sosyal medya icâd oldu görgü kuralları bozuldu.

Yaşadıklarımızı sosyal medyada paylaşmak için değil de,

Sosyal medyada paylaşmak için yaşar hâle geldik.

Yaşam için sosyal medya yerine, sosyal medya için yaşam.

Göstermelik, samimiyetsiz, ruhsuz duruş ve söylemler.

Sosyal medya aile içindeki kişi ya da olayları gösterme yeri değildir.

Ailenin bireyleri birbirleri ile direk iletişim kurabilmelidir.

Yok eğer sosyal medya üzerinden iletişim kuruluyorsa sıkıntı büyüktür.

Başımızı iki elimizin arasına alıp tefekkür etmek önemli bir meziyettir.

Ben ne yaptım diye bir iç muhasebe hata ihtimalimizi çok azaltır.

Şimdi hep birlikte düşünüp şu soruya cevap bulmaya çalışalım :

Bir insan eşinin doğum gününü ya da evlilik yıl dönümünü,

Eşinin fotoğrafı ile birlikte niye sosyal medyadan paylaşır..?

Üstelik fotoğrafın altına da şu mesajları yazarak :

"iyi ki seninle evlenmişim, iyi ki doğdun, seni seviyorum" vb

Kendisine direk bunları söyleyemiyor musun..?

Utanıyor musun..?

Aranızda iletişim kopukluğu var da buradan mı yazışıyorsunuz..?

Bu anların dışındaki anlarınızı daha çok merak ederlerse ne olacak..?

Seni seviyorum lafı tekildir ve fotoğraftaki eşi kastediyor, biliyoruz.

Ama bunu bütün milletin gözünün içine niye sokuyorsunuz..?

El gördülük bir sevginiz mi var..?

Başkaları için değil de niye kendi kendinize yaşamıyorsunuz bunları..?

Sanal bir evlilik ve aşk yaşamak çok mantıklı değil bilmeniz lâzım.

Yani, ölçüyü kaçırmamak herkesin yapamayacağı büyük bir erdemdir.

Hayatımızın her alanında ölçülü olmak bizi huzurlu yapar.

Mesela, yediğimiz yemeği değil, yemeğimizi paylaşmak mârifettir.

Toplum bizden insanlık bekliyor, aile sırlarını değil.

Topluma bir mesajınız varsa sosyal medyayı kullanın,

Eşinize veya arkadaşınıza mesaj verecekseniz telefon edebilirsiniz.

Ya da bizzat taze bir çay eşliğinde yüz yüze konuşabilirsiniz.

Bu anları ve sözleri sosyal medyada paylaşıyorsunuz

Ve bunu sizden eşiniz istiyorsa onu hemen bir psikoloğa götürün.

Sosyal medya çıkmadan evvel eşinizi sevdiğinizi kime söylüyordunuz..?

Ya da anneler gününde annenizi sevdiğinizi taşlara mı fısıldıyordunuz..?

Annenizle aranıza niye mesafe koyuyorsunuz ki..?

Hele de ahirete intikâl edenler için bu paylaşımlar çok komik olmuyor mu?

Annelere mezarda sosyal medya hizmeti mi veriliyor da haberim yok.

Mesajları annenizin gör(e)meyeceğini bile bile niye ısrarla paylaşıyorsunuz.

Sosyal medya çıkmadan önce anneler gününde ne yapıyordunuz..?

Annenizi sevdiğinizi evvelâ Allah sonra da annemiz ve çocuklarınız bilsin.

Biz bunu niye bilmeliyiz..?

Mesela bazı şirketler, anneler gününde kadın çalışanlarına hediye veriyor.

Sosyal medyadan çarşaf çarşaf paylaşıyor.

Şirket paylaşınca çalışanlarda paylaşıyor mecburen.

Hediyeler de işe yarasalar bâri, eften püften hediyeler,

Dostlar alışverişte görsün.

Amaç hediye değil tabii ki..!

Aklınca reklam yapıyor.

Madem annelere bu kadar değer veriyorsunuz, o gün izin versenize.

Ya da Bayram mesaisi gibi mesai verin kadınlar gününde çalışanlara.

Sosyal medyada paylaşılsın diye bir şey yapmak.

Ne acı.