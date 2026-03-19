Çanakkale'nin Geçildiğini Niçin Israrla Saklıyoruz..?

...

Öncesini bilmiyorum ama kendimi bildim bileli duyduğum bir slogandır :

"Çanakkale Geçilmez..!"

Bu gerçekten böyle midir yoksa bir kahramanlık hikayesine ihtiyaç mıdır?

Osmanlı imparatorluğunun en zayıf olduğu bir tarihten bahsediyoruz.

Emperyalizmin önündeki en büyük düşünce ortadan kaldırılmıştı 1908 de.

Batıda yetişen ve zihinleri işgal edilmiş yetkililer cirit atıyordu İstanbul'da.

Ulus devletler projesinin önündeki büyük engelin kaldırılmasındaydı sıra.

Osmanlı parçalanacak yerine 'ulus' temelli onlarca devletçik kurulacaktı.

Böl parçala yönet projesini bölünenler hiç bir zaman anlayamayacaklardı.

Anlamasınlar diye de zaten her bir ulusa üstün özellikler atfedeceklerdi.

Her ulus üstün özellikleri ile avunurken tarih emperyalistlerce yazılacaktı.

Coğrafyanın yeraltı ve yerüstü kaynakları sessiz sedasız batıya akacaktı.

Afrikalı bir düşünürün topraklarının altı ve üstüyle işgalini anlatan sözü :

"batılılar topraklarımıza geldiğinde ellerinde sadece incilleri vardı,

sonra topraklarımızı onlar almış bizim elimizdeyse sadece incil kalmıştı"

Osmanlı parçalandığında da 36 Ulus devletçiğin elinde de bir şey kaldı.

1915 Çanakkale savaşı Osmanlı'nın en zayıf zamanında yapıldı demiştik.

Ama en zayıf zamanında bile halifelik makamına sahip bir İmparatorluktu.

Dünyanın en güçlü ordusu donanmaları ile Çanakkale boğazına dayandı.

1915 de Çanakkale geçil-e-medi.

1918 de ne oldu..?

İngilizler İstanbul'u nasıl işgal etti..?

1924'e kadar İstanbul ve Anadolu'nun tamamında nasıl kaldılar..?

1915 de geçememiş olunca 1918 de geçişini görmezden mi geleceğiz..?

Mesela,

Kudüs ve Filistin toprakları Selahaddin Eyyübi tarafından fethedildi ise,

Bugün Kudüs'ün İsrail tarafından işgalini de görmezden mi geleceğiz..?

İyilerin üstüne atlayıp kötüler duyulmasın diye çabalamanın faydası ne..?

Çanakkale Geçilmez diye bir gurura kapılacağımıza ders almayı denesek.

1915'de geçilemeyen Çanakkale ne oldu da 3 sene sonra kolayca geçildi..?

Coğrafyamız 100 sene önce ne yaşadıysa bugünde aynısına gebedir.

Bize İngilizin kakaladığı boş gururları bir kenara bırakıp ders almalıyız.

1915 deki kahramanlıkları anlatmaktan vazgeçmeyelim tabii ki anlatalım.

Ama hemen akabinde neler olduğu da sorgulamadan geçmeyelim.

Olayları, kişileri, devletleri analiz edip tarihe not düşelim.

Çanakkale'nin geçildiğini saklamanın bize hiç bir faydası olmayacaktır.

Hatta bu tür rehavetler bir fayda vermediği gibi kalıcı zararlar da verir.