Çok Kıymetli Hakan Fidan Kardeşim..!

...

ABD ve israil'in İran'a başlattığı alçakça saldırısına bütün dünya şâhit oldu.

Hiçbir teamüle uymayan ve müzakerelerin yapıldığı bir anda yapılan saldırı.

Bütün dünyanın ekonomisine etki eden bölgemizi savaşa sürüklemek için.

Pedofili bir kibir abidesi bunak ile çocuk katilinin kendilerini tatmin saldırısı.

Müzakerelere rağmen saldırının olacağını iyi kötü tahmin edenler olmuştu.

Allah düşmanın bile mert olanını nasip etsin duasını edenler boşuna etmemiş.

47 senedir bu saldırıyı bekleyen İran saldırı durumunda yapacaklarını söyledi.

Komşularının tamamında bulunan Amerikan askeri üslerinin varlığını hatırlattı.

Eğmedi bükmedi, evirip çevirmedi, üslerin olduğu ülkeleri açık açık uyardı..!

Saldırı hangi ülkeden gelirse orada bulunan üsleri hedef alacağını söyledi.

Bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız üsleri kullandırmayın dedi.

Peki, onlar ne yaptı..?

Amerika İran'ı mahvu perişan eder diyerek güçlünün yanında konum aldılar.

Petro dolarları ile rahat rahat yaşamaktan vazgeçecek değillerdi her halde.

Kendilerine göre akıllıca bir konum almışlar ve bombaları seyre başlamışlardı.

Bu savaşın çok sebebi sayılabilir kendi içerisinde bir mantığı olup izah edilen.

Ekonomik, siyasi, stratejik, ABD tutması İngiliz artığı emirliklerin korunması.

Ama savaşın asıl sebebinin din olduğunu kimse düşündürtmek istemiyor bize.

Müslümanlar siyonist yahudileri sevmez bunu herkes bilir de ya Hıristiyanlar..?

Onlar Yahudilere Müslümanlardan daha çok düşmandırlar ve nefret ederler.

Hıristiyan inanışına göre Hz İsa'yı çarmıha gererek öldürenler yahudilerdir.

Yine Hıristiyanların inanışına göre Hz İsa Mesih olarak dünyaya gelecektir.

Mesih'in gelmesi için de ne yazık ki Yahudilere ihtiyaçları vardır. Çünkü,

Müslümanlar ve Yahudiler savaşıp her iki taraf da birbirini zayıflatacak ve

İsa Mesih gelip Hıristiyanların başında her ikisini de ezip krallığını kuracak.

Bunların olması için Yahudilerin de bir devletlerinin olması gerekiyordu.

Ne garip ki bu devleti kurmak da Yahudi düşmanı Hıristiyanlara nasip oldu.

1800 perde başladılar bunun çalışmasına ve 1917 de Kudüs"ü işgal ettiler.

Halifelik engeli de kaldırıldıktan sonra 1948 de Yahudi devleti ilan edildi.

İlk tanıyanlar da ülkemizin de içinde bulunduğu Sünni ülkelerden oldu.

Bugün de yaşamış olduğumuz savaş işte bu inanışın bir sonucudur.

Olayın ne nükleer bomba ile ne de İran füzeleri ile bir ilgisi alakası yoktur.

Herkesin bunu anlamasını beklemiyoruz ama devletin buna hakkı yoktur.

Dışişleri bakanımız Hakan Fidan'ın açıklamaları bizi resmen şok etti.

Sahte bayrak operasyonu olduğunu aklı selim herkesin anladığı saldırılar,

Türkiye'yi savaşın içine çekmek için oynanan siyonist İsrail taktikleridir.

İran'a karşı Yeşilçamvâri tehditler komşumuz İran'a karşı bir hiç yakışmadı.

Hele hele "İran'ın körfez ülkelerine saldırılarını kınıyoruz" bildirisi hiç olmadı.

Çünkü İran körfez ülkelerine saldırması, bizim Kur'an'a saldırmadığımız gibi.

Biz PKK yı vururken Irak'ı değil PKK'nın üslerini bombalıyorduk değil mi..!

Sizin İran'a karşı takındığınız öfkeli tavrınız millet tarafından tasvip edilmiyor.

Bu millet bu savaşta ezici bir çoğunlukla mazlum İran'ın yanında yer alıyor.

Söylem ve tavırlarınızı millete göre ayarlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Bir tarafta bize dost olma ihtimali hiç olmayan ABD ve İsrail duruyorken,

Diğer tarafta aynı dine mensup olduğumuz ve saldırıya uğrayan komşumuz.

Gelişmeleri doğru okuyamadığınıza dair ciddi endişelerimiz bulunmaktadır.

Bu milletin size bakışı son derece müspet iken son 20 gündür tersine döndü.

Gelecekteki Cumhurbaşkanı adaylarından birinin ABD'nin kuyruğuna takılması,

Bölgemizi içinden çıkılmaz sıkıntıya sokmaya çalışanlarla aynı safta olması,

İsrail'i suçlayıp onun hâmisi ABD ye hiç bir şey dememesi asla kabul edilemez.

Bu ülke artık "Dünya 5 ten Büyüktür" düstüruna sahip olanlarla devam edecektir.

Bu düşüncede iseniz başımızın üstünde yeriniz olur aksi halde başka kapıya.

Güçlü olana taviz vermeyi ilkesel olarak kabul etmenizin millette karşılığı yoktur.

İran'a bunu tavsiye ediyorsanız demek ki yetki sizde olursa bunu yapacaksınız.

Siz bu milletin dışişleri bakanısınız ve millete göre şekil almak zorundasınız.

Millet sizden israil'e ve Amerika'ya karşı savaş açmanızı istemiyor tamam.

Fakat iran'a yapılan saldırılara karşı da omurgalı bir duruş bekliyoruz.

Bilge lider Aliya'nın dediği gibi

"Savaş bittiğinde hatırlayacağımız tek şey

düşmanlarımızın söyledikleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır."

İran hangi sözünde durmadı..?

Hangi sivil alana füze attı, hangi okulu bombaladı..?

Söyleyeceğiniz şey "İran'ın meşru müdafaa hakkına saygılıyız" olmalıdır..

Devlet Bahçeli'nin dediği gibi :

"Asıl İsrail'de rejim değişmeli,

Kudüs İslamındır, Siyonizmin oyuncağı olamaz.

Uluslararası hukuku paçavraya ABD çevirmiştir ve bundan vazgeçilmelidir."

İran'ı suçlayıcı tavrınız emperyalistlere cesaret verir.

Söylemlerinizi çek etmenizi bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum vesselam...