Diyarbakır ve Erzurum'la Süper Lig Daha Keyifli

Baştan söyleyeyim :

Futbol maçlarına hiç vakit ayırmam,

Birini tutup diğerinin kaybetmesini istemem.

Biri kazanınca sevinmem, diğeri kaybedince üzülmem.

Bunu çok anlamsız bulurum.

Tanımadığım, dünya görüşünü bilmediğim adamların para kazanıp,

daha lüks yaşaması için taraftar olmayı çok mantıklı görmüyorum.

Futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını da bilirim.

"futbol bir ayak oyunudur" tanımını da çok beğenirim.

Milyar dolarların döndüğü piyasaya sahip bir ekonomik güçtür.

Parası bir tarafa rekabetin ne kadar acımasız olduğunu da bilirim.

100 yıllık bir FB-GS rekabetine 'ezeli' diyen cahilliklerine de gülerim.

(ezeli kelimesinin anlamını bilmedikleri için)

Beşiktaş-Bursa maçından sonra,

bir taraftarın bıçaklanmasını gören biri olarak fanatiklikten nefret ederim.

Otobüs taşlamalar, kavgalar,, küfürler kalitesizliğin dışa vurumudur.

Aynı ülkenin insanlarının,

Aynı dine veya mezhebe mensup insanların,

Belki aynı siyasi partiye oy veren insanların,

birbirini öldürmek istemesini izah edecek biri var mı..?

Şimdi Amedspor süper lige çıktı ya,

Diyorlar ki çok kavga çıkacak

Sanki çok düzgün ve seviyeli süper ligimiz varmış gibi.

Rüşvetler, maç satmalar, bahisler, küfürler, kavgalar gırla gidiyor zaten.

Bu futbol kalitesi ile Amedspor maçları da muhtemelen kavgalı olacak.

Olayı sadece Amedspor bağlamında bahanelere bağlamak doğru değil.

Yıllardır kavgalı gürültülü bir futbol kültürüne sâhibiz.

Terörsüz Türkiye projesini sonuna kadar destekledim ve desteklerim.

Diyarbakır ve Erzurum olmadan bir süper ligi de eksik buluyorum.

Her iki takımımızı da tebrik ediyor ve sahada başarılar diliyorum.

Ancak burada asıl sorumluluğun siyasilere düştüğünü söylemeliyim.

Gerek batıdaki takım taraftarlarının yakın olduğu siyasi partiler.

Gerek de Erzurum ve Diyarbakır taraftarlarının oy verdiği siyasiler.

Bir takıma olan anlamsız öfkenin bir şehrimize yönelmesi,

Bir takıma olan kızgınlığın şehir halkına dönmesi hiç mantıklı değil.

Alevi-Sünni, Sağ-Sol, Laik- Antilaik kavgasından memnun olan var mı..?

Eğer memnunsanız buna bir de futbol kavgasını ekleyin o zaman.

Bu ülkenin kalkınmasını dış güçler engellemedi.

Onlar sadece bu durumu memnuniyetle karşıladı.

Bizi geri bırakmak ve iç kavgaya tutuşmak için dış güçlere gerek yok ki.

Biz zaten buna her daim hazırız, partiler ve futbol başta olmak üzere.

Siyasette ittifak kuran Ak Parti, MHP ve DEM'e hayati bir görev düşüyor.

Diyarbakır'ın ilk iki maçına da üst düzey katılım göstermelerini bekliyoruz.

Futbol kulüpleri bu ülkeyi seviyor ise Amedspor'u çiçeklerle karşılamalı.

Sahada da güzel goller ile rekabeti oyun kalitesine endekslemelidir.

Olayı terörize eden söylemleri üzülerek izliyorum.

Yok Amed ne demekmiş de, niye Diyarbakır Spor denmemiş de.

Amed isminin ne zaman konduğunu, Osmanlı'da da aynı isimle anıldığını,

Erzurum'un Arz-ı Rum'dan, Kayseri'nin Kayzer'den geldiğini bilmek lâzım.

İsimlere takılmak ülkenin huzuruna tercih edilecek kıymette asla değildir.

Aklımızı başımıza alalım ve bunu fırsata çevirelim.

Bizi sevmeyen dış güçleri sevindirmeyelim...