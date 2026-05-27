... Kurultay ya da Genel Kurul. Dünyanın her ülkesinde her yıl binlerce kez yapılan, Kurultayı yapan siyasi parti ya da sivil toplum örgütlerinin, Yegâne amaçlarının kalabalık toplamak olduğu Genel Kurullar. Kalabalık neden önemlidir bu tür organizasyonlarda herkes bilir. Çünkü içerikten çok şekil önemlidir. Kalabalık olmak bir güç ve gövde gösterisidir. Yöneticinin meşruiyetinin bir nevi gayriresmi onayıdır. Liderler sadece gövde gösterisi ile yetinmezler. Kamuoyuna ve rakiplerine mesaj vermek içinde bugünü seçerler. Herkes rakibinden daha çok insan toplama yarışındadır. Toplama kalabalıklar da oluyor gönüllü katılanlar da. Sonraki kurultayda buluşmak üzere alınan kararlar açıklanıyor. Bazı kurultaylar 100 kişi ile toplanırken bazıları 100 bin kişi ile. Katılımın çokluğu kurultayı yapan kuruluşun büyüklüğünün belgesidir. Peki, dünyanın en büyük kurultayı hangisidir..? Tabii ki HACC. Her sene en azı 5 milyon olmak üzere milyonlarca insan toplanıyor. Bu kurultayın 14 asırdır değişmeyen tüzüğü var, kaidesi-kuralları var. Diğer bütün kurultaylarla tek bir farkı var : Hacc kurultayının lideri yok. Evet lideri olmayan ve dolayısı ile kadük kalan bir kurultay. Milyonlarca insanın ceplerinden para harcayarak katıldıkları, Diğerleri bir günde biterken günlerce devam eden Hacc. Heyecan var, inanç var, fedakârlık var ama bir sonuç yok. Milyonlarca insan biraraya geliyor ve sonra dağılıyor. Ne için biraraya gelindiğinden haberleri olmadan dağılıyorlar. Düşünsenize, Her sene İsrail'in nüfusu kadar Müslüman biraraya geliyor. Ama İsrail bundan hiç rahatsız olmuyor ve korkmuyor. Müslümanlara zulmetmeye devam ediyor. Bir avuç Gazze'li Müslümandan dolayı uykuları kaçan İsrail'e, 6-7 milyon insanın 'LEBBEYK' demesi hiç bir şey ifade etmiyor. Müslümanların lideri 100 yılı aşkındır yok. Hıristiyanların lideri var üstelik mezhep mezhep. Yahudilerin var, Hinduların var, Budistlerin var. Bütün dünyadaki dindaşların tek bir lideri var ve aksiyon alabiliyorlar. Müslümanların var mı..? Maalesef yok. O günden bu yana Hacc ibadeti (kurultay) sembolik haldedir. İhram giyip, sa'y ve tavaf ile bir spor faaliyetine dönüşmüştür. Hacc ibadetini bireysel hâle getirenler en büyük kötülüğü yapmışlardır. Kitlesel bir ibadet olması gereken Haccın ruhunu katlettiler. Bireysel olarak gidenler tatmin oluyor o kadar. Ümmet olarak koca bir HİÇ..! Kâbe'ye müşriklerin ve kâfirlerin girmesi yasakken ne oluyor..? Önce Kâbe'yi yönetenlerden kurtulmamız gerekirken ne yapıyoruz..? Siyah taşa el yüz sürenler cenneti garantilediğini düşünüyor. Şeytana bir kaç çakıl taşı atınca zalimlerden kurtulmuş olmuyoruz. Suud zaliminden kurtulmadan tüzüğe uygun bir kurultay olmaz. Ortada bir sürü somut şeytan varken soyut şeytan taşlanmaz. İçi boşaltılmış bir ibadetin kimseye faydası olmayacaktır. Gidenlerin niye gittiğini bilmediği, Gidemeyenlerin de olayı et yemeye indirgediği bir organizasyon. Tüzüğü tekrar tekrar okumalıyız. Tüzüğe uygun olmayan kurultay mutlak butlandır...
Yukarıdaki arama formları aracılığı ile Kayseri Gündem arşivinde kelime, içerik, konu araması yapabilir veya gün-ay-yıl formatında tarih girerek tarihe göre haberleri listeleyebilirsiniz.
Çerez Bildirimi
Sitemizde, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmak ve deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarında belirtilen maddelerle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çerezler kullanıyoruz.