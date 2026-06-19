Erciyes Zirvesine Derin Sorular

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Bugün Kayseri’de “Sürdürülebilir Gelecek” başlığıyla Erciyes Zirvesi yapılacak.

Adı güzel seçilmiş, kulağa da çok hoş geliyor.

Hatta insanın itiraz edesinin gelmeyeceği kadar özenle seçilmiş kelimeler :

Çevre, yeşil dönüşüm, sıfır atık, gelecek, sürdürülebilirlik.

İşte mesele de tam burada başlıyor.

Çünkü bu ülkede ne zaman böyle parlak ve süslü cümleler kurulsa,

İnsanın acaba diyesi geliyor, bir şeyin üstü mü örtülüyor..?

Ne zaman “gelecek” denilse, bugünün yükünü yine millet taşıyor.

Kalkınma planı denilse, faturanın adresi yine vatandaş oluyor.

Bugün o salonda söylenenden çok söylenmeyenlere odaklanmalıyız.

Çünkü biliyoruz ki bugün çok güzel tablolar çizilecek.

Şöyle güzel şeyler yapacağız, yeni dünya düzenine uyum,

“Daha temiz çevre”, “daha yaşanabilir dünya”, “daha yeşil Türkiye” denilecek. Ama bu işin vatandaşa, sanayiciye, çiftçiye kaç liraya mal olacağı denmeyecek.

Yeni yaptırımlardan, yeni vergilerden bahsedilmeyecek.

Sanki güllük gülistanlık bir iş yapılıyormuş gibi konuşacaklar.

Sanki hiç artı mâliyet yokmuş gibi hava estirilecek.

Şüphe yok ki bize hayat pahalılığı ve enflasyon olarak yansıyacak.

Şimdi sorularımızı soralım, cevap verilmeyeceğini, sağıra yatılacağını bile bile :

İklim değişikliği veya zirvenin adı ile "sürdürülebilir gelecek" fikri kimin..?

İneklerin çıkardığı gazın iklim değişikliğine sebep olduğu söylendi.

Siz buna gerçekten inanıyor musunuz..?

Büyükbaş hayvancılığı bitirmeye kararlı mısınız..?

Sanayisini zirveye taşımış, nükleer enerjisini halletmiş devletler istedi diye,

Onlarla aynı ligde oynamayı mı düşünüyorsunuz..?

Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeleri nasıl sömürür biliyor musunuz..?

Pandemi de yediğimiz kazığı yıllar sonra da olsa anladınız mı..?

O dönemde tepetaklak olan ekonomimizi düzeltebildiniz mi..?

Yoksa bir darbede iklim değişikliği bahanesi ile mi yiyeceğiz..?

Kendi kendine yeten tarım ülkesiyiz lafını yıllardır duyarız.

Nerdeyse ayçiçek yağının hükümet devirdiği ülke olarak tarihe geçecektik.

Savaştaki Ukrayna sayesinde kurtulduğumuz hafızanızda mı..?

Kendi hayvancılığımızın yükseldiğini konuşmamız gerekirken,

Dışarıdan et ithal etmek nasıl bir duygu..?

Bu sorunları iklim değişikliği var feryadı ile mi çözeceğiz..?

Bu bir çevre meselesi midir..?

Ununu eleyip, eleğini asan ülkeler bize şu standartlara uyun diyor.

Peki bu dönüşümün maliyetini kim ödeyecek?

Bu yeni standartlar ile ilgili yeni sektörün aktörleri belli oldu mu..?

Kimlere yeni kazanç kapıları açılacak acaba..?

Bugün yapılacak bu toplantının milletin hayrına olmadığını düşünüyoruz.

Daha adil bir dünya mümkün sloganını sık sık dillendiriken,

Bir anda ne oldu da iklim değişikliğine karşı tedbirler faslına geçtik..?

Yol yakınken dönün...