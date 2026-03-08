Her Kadın, 'KADIN' Değildir..!

...

Kadınlar günü kutlaması Amerika'da yaşanan bir vahşete dayanmaktadır.

Zaten Amerika'nın tarihi kuruluşundan itibaren vahşet üzerine kuruludur.

Bu vahşetlerden biridir 129 kadının diri diri yakıldığı 8 Mart 1857 deki olay.

O tarihte tekstil sektöründe 40.000 kadın işçi zor şartlarda çalışmaktadır.

Şartların iyileşmesi ve insanca bir çalışma için pasif bir direniş yapıyorlar.

Bu direnişi sermaye bekçiliği için kurulan Amerikan polisi bastırmak istiyor.

Direniş büyümesin diye fabrikaya kilitlenen işçiler patron talimatıyla yakılıyor.

Burada işçilere ve özellikle kadın işçilere yapılan bir zulme şahit olmaktayız.

İşte bu olaydan dolayı birleşmiş milletler tarafından resmen ilan edildi.

O günden beri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başladı.

Yapılan zulüm sürekli hatırlansın ve sürekli tedbirler alınsın maksadı ile.

Peki, aradan geçen 150 sene sonunda yapılan törenlerde ne deniyor..?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü törenlerinde ekranlarda kimler boy gösteriyor..?

Kimse kusura bakmasın ama olay çizgisinden tasarlayarak çıkarıldı.

Bugünkü kutlamaların ne ABD'de1857 de yaşanan olaylarla bir alakası var,

Ne de günümüz dünyasında yaşayan kadınların yaşadıkları sıkıntılar ile.

Senede bir arz-ı endâm eden kadın derneklerimiz ellerine mikrofonu alıyor.

Sizlerden ricam yapılan konuşmaları veya okunan kağıtları dikkatlice dinleyin.

Herhangi bir işçi kadının iş hayatındaki zor şartlarından bahsediliyor mu..?

İşçi olmasından vazgeçtim, ezilen bir kadının sıkıntısını duyacak mısınız..?

Önce kadınların yaşadığı sıkıntıyı, ardından çözüm önerilerini duyacak mısınız..?

Kadın dernekleri genel anlamda kadınların sorunları için mi kuruldu acaba,

Yoksa asıl sorunları gizleyip dikkatleri başka yönlere çekmek için mi varlar.

Yıllardır takip ettiğim kadarı ile bende oluşan kanaat çok olumlu değil.

Kadın işçilerin ve memurların yaşadıkları taciz ve sıkıntıları bir kenara koyalım.

Bununla ilgili uzun yıllardır yasal düzenlemelerle iyileştirme çalışmaları var.

Burada mevcutta faaliyet gösteren kadın derneklerine bir teklifim var :

Kadınların çalışma şartlarının zorluğu ve yaşadıkları manevi baskıyı boşverin.

Bizzat satılan kadınlar var, baskı altında tutulan.

Vücudunu satan, satmak zorunda kalan.

Parayı basanın pazardan mal alır gibi aldığı köle statüsünde satılan kadınlar.

"Hayat kadınları" adı verilerek adeta normalleştirilen seks köleleri kadınlar.

Bir kadın bir kadının alınıp satılmasından neden hiç rahatsız olmaz..?

Kadın dernekleri diğer kadıların seks kölesi olmasını hiç gündem etti mi..?

Bir insanın, bir kadının satılmasına asla göz yumamayız dediler mi..?

Mesela, kadınların satıldığı bir mekanın önüne gidip eylem yaptılar mı..?

Sekse zorlanıp erkeklerin masasına meze yapılan bir kadını kurtardılar mı..?

Ya da Aile Bakanlığı'nın önünde bir pankart açmayı hiç düşündüler mi..?

Üzerinde "kadınların alınıp satıldığı bir ülke olmak istemiyoruz" yazan.

"Laiklik kadınların alınıp satılmasına müsaade eden bir rejim değildir"

"Çağdaş ve demokratik Türkiye'de kadına mal gözüyle bakamasınız"

"kadın mal değildir, kadının hakettiği yere gelmesi için çalışacağız"

derler mi mesela..?

Yoksa seks kölesi kadın olmalıdır ki erkeklerin ihtiyacını görsün,

Her kadın kadın değildir, bazıları daha kadındır mı diyorlar yoksa.

Sadece kadın olmak yetmez aynı zamanda "papatya" da olmak mı lazımdır..?

Bakalım bugün hangi kadın sorunundan bahsedecekler..?