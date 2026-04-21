İcra Müdürleri ve Traktör Haczi

Yıl 1932

Bir kanun çıkıyor ve günümüzde hâlen geçerliliğini koruyor.

İcra ve İflas Kanunu

Bu kanunun 82. maddesi "icrası caiz olmayan mallar" başlığını taşıyor.

4. bendinde ise meslek mensupları koruma altına alınmış görünüyor.

Mesela terzinin dikiş makinası haczedilemiyor,

Fotoğrafçının fotoğraf makinası,

Gazetecinin kamerası,

Tasarımcının bilgisayarı,

Bakkalın terazisi vb

Çünkü bunlar haczedilir ise insanlar geçimlerini temin edemezler.

Aynı durum çiftçilik ile geçimini sağlayanlar içinde geçerli.

Kendisi ve ailesinin geçimini sağlayan çiftçinin malları da haczedilemez.

Bu malların neler olduğunu çocuğa sorsanız o bile tek tek sayar.

Traktör de bunların başında gelir.

Pulluk da traktöre takılır, mibzer de.

Römork da traktör olmadan işe yaramaz, diğer zıraî aletler de.

Eğer bir çiftçinin traktörünü haczederseniz elini kolunu bağlarsınız.

İcra müdürlerinin böyle gizli bir ajandası olabilir mi..?

Uygulamaya bakarsanız yok demeniz kolay olmayacaktır.

Eğer bir yed-i emin deposunun bahçesi traktörler ile doluysa,

Burada ülkece oturup düşünmemiz lâzım.

Hiçbir sektörün tekel haline gelmesini akl-ı selim kabul etmez.

Tek banka, tek market, tek kargo, tek gıda işletmesi felaket demektir.

Vahşi kapitalizmin kucağına bu milleti kimse atmayı düşün(e)mez.

Hangi icra müdürü ben bu kanunu bilmiyorum diyebilir..?

Bu kanun dün çıkmamış, önceki yıl da çıkmamış.

Neredeyse 100 senedir câri olan bir kanunu icra müdürleri bilmez mi..?

Bilir elbette.

Peki neden yüzlerce traktör haczedilip çiftçilerin eli kolu bağlanıyor..?

Banka avukatlarının ricası mı kırılamıyor..?

Yoksa icra müdürlerinin referansları kanun değil de bankalar mı..?

Bu eleştiriye verecekleri cevabı da biliyorum :

'"traktörü haczedilen çiftçi 7 gün içinde itiraz ederse geri alır"

Olayın mantık kurgusuna birlikte bakalım :

Kanun haczedilemeyecek malları açık açık yazmış.

Sen niye kanunen bu haczedilemez diye reddetmiyorsun..?

Tavşana kaç tazıya tut, ne âlâ mantık.

İtiraz edebilirmiş..!

Sen niye kanunu uygulamıyorsun asıl sorun bu.

Çiftçi itirazı ne bilsin ya da o anda onu mu düşünecek.

Traktörü devlet tarafından haczedilmiş garibandan isteğine bak.

Adam perişan, adam üzgün, kapı kapı para arayacak belki de.

Hadi itiraz etmedi, unuttu, hastaydı ya da başında bir sürü iş var.

Ne olacak..?

Traktör satılacak.

Niye 7 gün..?

Kanuna aykırı davranmak serbest ama itiraz 7 gün ile sınırlı.

İcradan alanlara bir bakın araştırın, tekelleşmeyi(!) göreceksiniz.

Tabii icra müdürlerinin umurunda mı bu..?

Bir elinde pembe dosya bir elinde banka umurunda mı dünya..!