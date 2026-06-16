Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na

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Son günlerde Kayseri kamuoyu yaptığınız atamalarla çalkalanıyor.

Bazı makamlara yeni atamalar yapmışsınız bazılarını da almışsınız.

Birilerine koltuk vermek, birilerinin altından koltuğu almak..!

Müthiş keyifli bir şey değil mi..?

Küçük dağları ben yarattım havasına sokuyor mu insanı..?

E tabii hakkınız, millet size yetki verirken içinde bunu da verdi.

Ortalıkta bir dedikodu dolaşıyor :

Bir basın kuruluşunda belediye ile ilgili bir haber çıkmış.

Bazılarının çocukları ve yakınları belediyede çalışıyormuş.

Bu bazıları belediyede yetkisi olan kişilermiş.

Yani sizin yetki verdiğiniz, güvendiğiniz kişiler.

Bunları ayrı tutalım, belediyede işe başlayan yakınlarını ayrı.

Çoğunluk ister ki babası ya da dayısı yetkili bir makamda olsun.

Kendisinin iş bulması daha kolay olsun ister.

Bazı gençler babası ya da dayısı olmadan da işe girebilir.

Okumuştur, sınava girmiştir, kazanmıştır, işini de edeplice yapar.

Babası veya dayısının makamı olması onun suçu değildir.

Bundan dolayı çocuklar yargılanamaz.

Şimdi kitabın ortasına gelelim :

Babası belediyede çalışan bir çocuk belediye de işe giremez mi..?

Böyle bir yazılı ya da yazılı olmayıp sizin koyduğunuz kural mı var..?

Bu çocuklar işe sizden habersiz mi alındı..?

Haberiniz olunca mı babalarını cezalandırdınız..?

Eğer böyle bir kural koymuşsanız size diyeceklerim var :

Belediye başkanı olarak size adaletli davranmak yakışır.

Öyle ya, şehrin eminisiniz.

Bende dâhil herkes sizden emin olmalı.

Bu durumda olanları cezalandırıyorsunuz ya,

Mesela genel sekreterinizi de görevden alacak mısınız..?

Sizden habersiz iki yeğeneini de belediyede işe sokmuş.

Bir daireden diğer daire başkanlığına atadığın kişi,

Onun da iki yeğeni belediyede biliyor musun..?

Ayağında iki postalı olan kişinin de iki yeğeni belediyede.

Çok sevdiğin sendikanın yetkilsiinin oğlundan haberin var mı..?

Senden habersiz mi girmiştir bunlar belediyeye..?

Hepsini saysam beş-on yazı yazmam lazım.

Hadi diyelim diğerleri senin emrin altında, aldım der alırsın.

Sendika yetkilisini nasıl cezalandıracaksın..?

Sendikanın yetkisini mi alacaksın çok merak ettim.

Buraya kadar da bir sorun olacağını sanmıyorum.

Çok başın ağrırsa alırsın görevden olur biter.

Amma,

Konu bizzat belediye başkanı olarak sen olunca ne olacak..?

Hadi diğerlerinden haberin olmayabilir diyelim.

Senin yeğenlerin belediyeye işe girerken haberin olmadı mı..?

Herkese ceza kesiyorsun da kendine nasıl ceza keseceksin..?

3 yeğenin belediye de çalışıyormuş sayın başkan.

Hatta yeğenlerinden birini yeni daire başkanı yapmışsın.

Haberiniz yoktur umarım(!)

Bu durumda kendinizi nasıl cezalandıracaksınız..?

Yoksa ben başkanım, bu kurallar beni bağlamaz mı diyeceksiniz..?

Kcetaş'a soktuğunuz gelininizden hiç bahsetmiyorum bile.