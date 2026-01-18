Kocasinan Bulvarı ismiyle ilgili İşgüzarlık..!

...

2018 senesinde İsviçre parlamentosu,

Görüşülecek bir gündem olmadığı için kapatılmış.

Gündemsizlik nasıl bir duygu acaba derdim ki,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bu derde düşmüş.

Görüşülecek gündem olmayınca,

Belediye meclisini kapatmamak için,

Zihin jimnastiği yapmışlar ve

bir gündem bulmuş cevval yöneticilerimiz.

Kocasinan bulvarının ismini değiştirelim demişler.

Kimin ismini verelim diye de başkana sormuşlar.

Memduh başkan da,

"Elitaş koyalım , sizde he deyin geçin" demiş.

...

Şaka bir tarafa diyeceğim de inanın diyemiyorum.

Sonuçları hiç düşünülmeden alınmış bir karar.

Ellerine yüzlerine bulaştırdılar bu kararı.

Kamuoyundan gelen tepkileri gördünüz.

Burada bir işgüzarlık kesin de sorumlusu kim?

Adı verilen Mustafa Elitaş'a bakalım önce :

Bir bulvara adının verilmesini ister mi..?

İster.

Hatta bir üniversiteye,

Mümkünse bir organize sanayiye.

Hatta bir dönem ekonomi bakanlığı yaptı ya,

Kapalı Çarşı ya da Yeraltı çarşısına da verilebilir.

Oralar fakir kaçarsa Kazancılar Çarşısı da olur.

Yeni kuyumcular derneği başkanı teklif edebilir.

Kumsmall ismine alışamadı millet,

Mustafa Elitaş AVM de fena durmadı bakın.

Hâsılı Mustafa Elitaş bu krizde en son sırada.

Böyle bir talebi olduğunu sanmıyorum.

Ancak, bu kadar tepkiye rağmen sessizliği gıcık.

İstemem yan cebime koyun dercesine beklemesi,

Bir iki konuşulur unutulur diye soğutması fırsatçılık.

Hemen itiraz edip,

Belediye meclisine teşekkür ederek,

"Ben milletin gönlüne ismimin yazılmasını isterim,

Mimarsinan'ın ismini silmek doğru değil" deseydi.

Hadi o bunu demedi, başka çözüm mü bulamadınız.

Şehrin dört bir tarafına yeni bulvarlar açılıyor.

Onlardan birine verseniz ne olurdu sanki.

İsmini sildiğiniz adam dünyada emsalsiz bir mimar.

Fakat,

Bu olayla ilk defa karşılaşmıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi'nin ilk "şirinliği" değil bu.

Daha öncede başka bir siyasiye yapmıştı bunu.

Sayın Büyükkılıç'ın politik hamlelerini ezberledik.

Belediye başkanlığını bırakmak istemiyor.

Söylem itibari ile kılıfını da hazırlamış kendisi.

Ne diyor..?

"reis ile başladım, reis ile bırakırım"

Yukarıya bu mesajı verip bırakma niyetinde değil.

İşi sağlama almak için yereli de boş bırakmıyor.

Önceki dönem yerel siyasette etkili isim kimdi..?

Mehmet Özhaseki.

Bir bulvarın ismini Özhaseki olarak değiştirdi.

En azından karşı çıkmasının önüne geçmişti.

Şimdi de önümüzdeki seçimlere yatırım yapıyor.

Yerelde en güçlü ismin Elitaş olduğunu öğrendik..!

Elitaş'a bu şirinlik, laf olsun diye yapılmadı.

Bunun karşılığında ne yapılması gerektiği belli.

Memduh bey yeniden aday yapılacak.

Aç tavuk-darı benzetmesi yapmayacağım.

Çünkü ülkemiz siyaseti bu şekilde yürüyor.

Hayırlısı...