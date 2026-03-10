Kutsal Emanetler, Vakıflar, Flamingo

…

İnsan yaratıldığı günden bu yana eşyalara anlamsız bir kıymet bahşetmektedir.

İnsanı kullanmak ve eşyayı sevmek temelli bir hayat anlayışı kurgulanmıştır.

Halbuki bizim felsefemiz insanı sevmek eşyayı kullanmak üzerine inşa edilmişti.

Malının iyisini kendisine saklayıp kötülerini Allah’a adayan ilk kapitalist Kabil.

Ya da Allah’ı görmek isteyip de maddeye dönüştüren lanetli kavim Beni İsrail.

Yaşadıkları onca mucize ve kölelikten kurtarılışlarına rağmen Allah arayışları.

40 gün yanlarından ayrılan Hz. Musa döndüğünde ne yaparken buldu onları..?

Altın’dan bir buzağı heykeli yapıp ona tanrı muamelesi yaptıklarını gördü.

Bildiği ne varsa elle tutacak, gözle görecek insanoğlu, yoksa tatmin olmuyor.

Günümüz insanının Allah inancının zayıf olması da sanırım buna dayanmakta.

Gayba, gaibe, kayba, yani kayıp olana inanmak herkesin başaracağı bir iş değil.

Hz. Allah’ın son eseri olan Kuran’ı Kerim’de Mü’min tarifi çok dikkat çekicidir :

‘’Onlar Allah’ı ve Ahiret’i görmedikleri halde tereddütsüz iman ederler’’ (3/114)

Eşya’ya ya da görünene ta’zim konusunda en net örnek Hacer-ül Esved’dir.

İslam dinine mensup olanlar Allah emrettiği için Mekke’ye Hacc’a giderler.

Bu ibadeti yaparken en çok gayret ettikleri fiil bu taşa dokunup yüz sürmektir.

Peki, suud polisinden dayak yeme pahasına bu eylemi neden yapmak isterler..?

Çünkü Hz. Muhammed’in yani İslam peygamberinin elinin değmesinden sebep.

İyi de peygamberimizin eli sadece bu taşa mı değimiştir ki özellikle bu taş..?

Bütün karanlıkları aydınlığa çıkaran, cevap bulmamızı sağlayan şey nedir?

Sual.

Burada şu doğru soruyu sormamız gerekmiyor mu..?

Peygamberin eli bu taşa hangi sebeple değdi de biz o taşı kutsallaştırdık..?

Kâbe’nin yeniden inşasında Mekke’nin 4 büyük kabilesi nerde ihtilafa düştü..?

Diğer bütün taşlar tartışmasız üstüste konurken bu taşa gelince tartışma çıktı.

Bu hikayeyi bilmeyeniniz yoktur, sen koyacaksın yok ben koyacağım kavgası.

Kavgaya tutuştukları esnada şehrin en emin insanı da oradan geçiyordu.

Onun hakemliğine adaletine herkes çok güveniyor ve O’na el-emin diyorlardı.

Taşı koymak için sülalelerinin üstün olduğuna dair deliller getirmeye başladılar.

Benim sülalem şundan dolayı üstün,

Benim kabilem bundan dolayı faziletli vb

Bildiğiniz cahiliye mantığı işte.

El-Emin yakında onlara üstünlüğün soyda değil takvada olduğunu söyleyecekti.

Aralarındaki bu ihtilafı hikmetli bir şekilde bir kumaş parçası isteyerek çözmüştü.

Kumaşın üzerine ve inşaata da kavga çıkmasın diye kendi elleriyle koymuştu.

Kumaşın dört tarafına da birer kabile temsilcilerinden tutturup kavgayı önlemişti.

Bu olayda peygamberimiz için Hacer-ül Esved taşının bir önemi var mıydı..?

O taş kimin için mübarek ve kutsal bir taş oluyor..?

Hacer-ül Esved için kim birbiri ile taşa el sürmek için kavga ediyor..?

Müşrikler.

Ne olacak şimdi..?

Peygamberimiz bugün yaşanan tabloyu görse nasıl bir tepki verirdi acaba..?

Taşa el sürmek için birbirini ezen Müslümanları görseydi ne düşünürdü..?

Ya da hırkasına el sürmek isteyenleri,

Sakalına bakıp gözyaşı dökenleri,

Ayak izine bakıp iç geçirenleri görse ümmeti ile gurur mu duyardı sizce..?

Peygamberin hayatına değil de kıyafetine önem vermenin adını koymak lazım.

Hâsılı,

Flamingo ve Mustafa Tokgöz’ü tebrik etmemiz lâzım.

Her organizasyonun adresi olarak kendi müessesesini merkeze alabiliyor.

Kiracısı olduğu Vakıflara Flamingo’yu bir ücret talep etmeden veriyor.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bir işletmeci için başarıdır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü mü..?

Üzerinde konuşmaya da yazmaya da değmez.