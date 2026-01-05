Latin Amerika'nın Gazze'si

Bazıları yatak odasında tutuklamayı ayıplıyor,

Bazıları umutsuz şekilde "Uluslararası Hukuk" diyor,

Bazıları kovboy haydutluk yaptı tarifinde bulunuyor,

Nasıl devlet başkanı ki korumaları yok, eleştirisi,

İçeride arayacaksın ihanet edenleri tesbitleri,

Uyuşturucu bahane, petrol şahane vs diyenler var.

Ama şu bir gerçek ki;

Latin Amerika tarihi yeniden yazılıyor.

Aslında Bilge lider Aliya'nın dediği gibi ;

"tarihi Allah yazar,

biz nerede duracağımıza karar veririz"

Kızılderili ve İspanyol kökenli halklar,

Nerede duracağına karar aşamasındalar.

Güney Amerika yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İspanyollar ve İngilizlere karşı ayaklanan,

Bağımsızlık mücadelesinde sayısız örnekleri olan,

Yeniden başarmalarında ciddi bir engelin olmadığı,

Tekrarı için son derece tecrübeli Milletler Topluluğu.

Geçen seçimde Biden kaybettiğinde demiştim ki:

"gitti bunak, geldi manyak"

ABD'de başkanlar tamamen figüran konumundadır.

Dünyanın en aptal milleti de Amerikalılardır.

Başka türlü bu başkanlara nasıl razı olunurdu ki..?

Kimse uluslararsı hukuka güvenmesin.

BM denen, ipi ABD'nin elindeki organ zaten laf ola.

Yapılan şey belli ve her halükârda olacaktı.

Başkanlar bu projelere sadece makyaj yaparlar.

Geçmişinde Hollywood bulunan Trump'ın yaptığı,

"Operasyonu canlı izledim, dizi film gibiydi" demesi,

Hayata hangi pencereden baktığının göstergesi.

Aslında Trump bu sözü demek için can atıyordu.

Buna hazırlandığı operasyon Gazze tünellerindeydi.

Kassam tugaylarının elndeki rehineler için ordalardı.

Yere göğe sığdıramadıkları Delta Force birimi.

Kaddafi'yı, Saddam'ı, Bağdadi'yi, Ladin'i vb

Şimdi de Maduro ve eşini yakalayan kahramanlar(!)

Niye bunları yakalamışlardı..?

Niye Gazze'de bir adım bile atamamışlardı..?

Gazze'den kuyruklarını kıstırıp defolup gitmişlerdi.

Niye..?

Çünkü,

Gazze'de satın alacak adam bulamamışlardı.

Tek başarısı hain satın alıp göz boyamak olan,

Karşısında erkek görünce sıvışan 'artiz sürüsü.

Eğer Gazze ve şanlı direnişleri olmasaydı,

ABD'nin yeni Vietnam'ı diyecektim de,

Bağımsızlık ve onur mücadelesine tanım yenilendi.

Latin Amerika halkları Gazze'yi çok iyi biliyorlar.

Sadece bilmiyor ve seviyorlar da.

ABD kendine yeni bir bataklık üretme aşamasında.

Çok teknik silahları olmayabilir,

Satın alınan yöneticileri olabilir ama olay başka.

Maduro hakkında karar vermek için çok erken.

Gerçekten yakalandı mı, anlaştı mı göreceğiz..?

Ya da başkan yardımcısı kadın için de.

"kimsenin kolonisi olmayacağız" lafı büyük bir laf.

Bunun kitabını yazan Anglo Saksonlar,

Bütün halkı karşına almaktansa,

Onlar için yeni bir kahraman üretir,

Kaynakları bitene kadar kullanır sonra at kenara.

Batının tipik ülkeleri işgal metodu budur.

Bunu en iyi ABD bilir.

Çünkü en aptal millet hala bir konuyu anlamadı.

İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi vermediler.

İngilizler kuruluşundan bu yana ABD'yi yönetiyor.

Bugün olduğu gibi.

Venezuella'da bu taktik tutmayacak.

Çünkü,

insanlar artık sadece resmi tarih okumuyor,

Resmi söylemlerin algısına kolay kolay kanmıyor.

Son bir not :

ABD'nin nasıl yönetildiğini anlamak için :

Kolombiya'da muhalefet lideri diye pazarlanan,

Artist bozması bir kadın lider var : Machado.

ABD ne istese yapmaya hazır,

İsrail için her türlü yalakalığı yapan,

Yıllardır bir mücadele içinde olan...

Trump üstünü direk çizdi.

Niye çizdi biliyor musunuz..?

Nobel ödülünden dolayı.

Çünkü Trump Nobel ödülünü ağzıyla istedi.

O kadına verilince ksıkandı ve kadına kinlendi.

İşte dünyaya yön veren ülke böyle yönetiliyor...