Özel Sektör İşçileri Niçin Promosyon Alamıyor..?

...

Banka promosyonları mevzuunu bilirsiniz.

20 milyondan fazla insanı yakından ilgilendiriyor.

2010 yılında başbakanlık genelgesi ile resmileşti.

İşçisinden emeklisine,

Memurundan beyaz yakalısına kadar milyonlar.

Senede bir ya da üç senede bir dağıtılan paralar.

En az 1 maaş miktarınca ekonomileri rahatlatması.

Bankalar çok çaba harcamadan müşteri kazanıyor.

Emekli ve çalışanlar da fazladan 1 maaş kazanıyor.

Buraya kadar tamam, veren memnun alan memnun.

Emekliler bireysel olarak istediği banka ile anlaşıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları da ihaleye çıkıyor.

En fazla teklifi veren banka ile anlaşma imzalanıyor.

Bankalar bu kadar promosyonu niye veriyor acaba.?

Çünkü binlerce hazır müşteri yeni kazanç kapıları.

Hepsi kredi kartını bu bankadan alacak.

Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Yani banka bu işte,

Kaz gelecek yerden promosyonu esirgemiyor.

Kamuda çalışanlar tamam ama bir sorun var.

Özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ne olacak..?

Onlar da maaşlarını bankalardan alıyor.

O bankalarda patrona promosyon ödemesi yapıyor.

Fakat aynen kamu kurumlarında olduğu gibi oluyor.

Banka direk çalışanın hesabına yatırmıyor nedense.

Halbuki bütün çalışanların hesabı bankada zaten.

Kurum ya da işletmenin hesabına yatırılıyor paralar.

Kamu kurumları, çalışanın hesabına yatırıyor da,

Özel sektörde ne oluyor..?

Paralar patronun hesabına yatıyor.

Patron da bunu işçiye dağıtmıyor.

Kendisi için kullanıyor.

İşçi için yatırılan parayı patron kullanıyor.

Bu da bizi rahatsız ediyor.

Kamu işçisi özel sektör işçisine göre iyi maaş alıyor.

Banka promosyonu özel sektör işçisine daha lazım.

Fakat mevzuat özel sektöre müdahale etmiyor.

Bu yüzden diyalog yolunu kullanalım dedik.

Gerek ticaret odaları, gerek sanayi odaları,

Gerek de Organize Sanayi Başkanlıkları ile görüştük.

Yasal olarak işçiye vermek zorunda değilsiniz ama

Hakkaniyet olarak bu parayı işçiye vermelisiniz.

O patronlardan öyle cevaplar aldık ki şaştık kaldık.

Farklı bir çok şehirde bu patronlarla konuştuk.

Sanki aynı kaynaktan kopya çekmiş gibiydiler.

"bu paraya helal para gözü ile bakmıyoruz,

O yüzden işçimize dağıtmıyoruz."

- size haram değil mi..?

- biz ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.

- işçiniz de ihtiyaç sahibi değil mi..?

- maaşlarını veriyoruz.

- kararı işçiye bırakın, ister yesin ister dağıtsın.

- ...

Paranın nelere kadir olduğunu bir kez daha gördük.

İşçisine helal görmediğini kendine helal gören,

Bu parayı yemek için dini kullanmaktan çekinmeyen,

İşçisinin hakkını çatır çatır yiyen bir patron kafası.

Bu yaptığınızı yüzünüze söylememiz lazım :

"eğer Müslüman iseniz,

işçinin hakkını yemeniz haramdır,

Müslüman değilseniz,

İşçinin hakkını yemeniz yanlıştır, ayıptır, hırsızlıktır"

İşçinin hakkını işçiye verecek,

Milyonlarca liralık promosyondan,

Hak yememek için fedakarlık edip,

Sahibine teslim edecek BABAYİĞİT'ler arıyoruz...