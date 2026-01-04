Polisin Kürt çocuğa söyledikleri...

Ülkemiz terörden çok çekti.

Başta Güneydoğu olmak üzere tüm ülke etkilendi.

Hem maddi anlamda milyarlarca dolar kaynağımız,

Hem de manevi anlamda binlerce canımız gitti.

Ama bu durumdan menfaat elde edenler de oldu.

Bu yazının konusu kandan beslenenler değil.

Son günlerde kartopu oyunları gündemde.

Ülkenin her tarafında keyifle oynanıyor.

Başrolde de çocuklar var elbette.

Güneydoğu'da da çocuklar var ve kar yağıyor.

Bu bölgeden de kartopu oyun görüntüleri geliyor.

Çocukların polislere attıkları kartopu görüntüleri.

Polislere kartopu atmak çocukça ve doğal.

Peki kendilerine kartopu atılan polisler ne yaptı..?

Onlarda büyük bir iştahla çocuklara kartopu attılar.

Duamız şudur ki ;

Polisimize Güneydoğu da sadece kartopu atılsın.

Hepsi de isabet etsin ister tebessümle seyrederim.

Terörü TV lerden seyretmekle yaşamak arasında,

Anlatılması çok zor farklar var.

Yangında yananları dışarıdan izlemek gibi.

Terörsüz Türkiye sadece silah bırakmakla olmaz.

İki Halk arasındaki bağların güçlenmesi lazım.

Hatta kökleşmesi.

Bunu sağlama da en çok emniyet güçlerine düşüyor.

Şöyle ki ;

7 sene önceydi bir Güneydoğu turunda,

Bir akşam Yüksekova da çay eşliğinde sohbetteyiz.

Terörün bitmesi gerektiği üzerine konuşuyoruz.

Bölgeye ve bölge insanına bakış açısının değişmesi.

Bölge insanının da kendini ülkeye ait hissetmesi.

Ulusculuk akımı ile ayrışmayı körüklemek değil,

Farklılıkların zenginliğimiz haline getirilmesi gerek.

Bu minvalde konuşurken bir baba sözü aldı :

"ortaokula giden oğlum bir kavgada yaralanmış,

okuldan aradılar ve hemen hastaneye götürdük.

Başında öğretmeni de geldi.

Acilde sedyeye yatırılıp tedavisine başlandı.

O esnada yaralama olduğu için polis geldi.

Polis oğlumu sedyede görünce hızla yürüdü ve

-"Ben sana kurban olurum,

Ne oldu sana dur bi bakayım" dedi ve

oğluma sarılıp onu öptü.

"Ben seni öpersem hiç ağrın kalmaz"

Biz azarlama ve asabi sorular beklerken şaşırdık.

Oğlum hastaneden o kadar sevinçle ayrıldı ki,

O günden beri büyüyünce polis olacağını söylüyor.

Bu ülkede asıl Barış,

Kürt çocukları ile kartopu oynayan memurlar,

Yaralı çocuğa kurban olurum sana diyen polisler,

Halkın içine karışan bürokratlar sayesinde olacaktır.

Yaralı çocuğa şefkatle davranan polisi tanımam

Ama ona çok şey borçluyuz çok...